Стало известно, на кого Путин может хотеть обменять Навального

Власти страны-агрессоры добиваются возвращения тайного агента Вадима Красикова. Он отбывает пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. И именно его могут обменять на американского журналиста Эвана Гершковича или осужденного оппозиционера Алексея Навального.

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Как известно, Гершкович с марта находится в российском СИЗО. Его обвиняют в шпионаже. О возможности обмена пишет издание Wall Street Journal, где Гершкович является репортером.

"Президент РФ Владимир Путин заинтересован в обмене только Красикова. Однако любые переговоры по киллеру будут деликатными и непредсказуемыми ввиду серьезности его преступления", – отметили высокопоставленные западные чиновники, участвующие в дипломатической работе с Россией по заложникам.

Кстати, Германия не сообщала о готовности рассмотреть возможность обмена Красикова. В 2022 году Россия уже пыталась включить его в такое соглашение, и официальные лица США делали запрос в Берлин, однако правительство ФРГ отказалось увольнять киллера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге 29 марта задержан корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, а Лефортовский суд Москвы арестовал его по делу о шпионаже и отправил в СИЗО.

– В РФ считают, что Гершкович якобы "шпионил по заданию США" и собирал информацию об одном из предприятий российского ВПК. Издание отреагировало на инцидент и требовало уволить своего сотрудника. С таким же требованием выступили редакции 30 мировых СМИ.

– Также стало известно, что перед задержанием журналиста сотрудники российских силовых структур вели слежку за ним. Телефон репортера прослушивался.

– Критик Кремля Алексей Навальный, находящийся в российской тюрьме, призвал своих сторонников активно участвовать в "выборах" в России, которые состоятся 10 сентября. Он призывает "голосовать" и на временно оккупированных РФ территориях Украины.

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