Навальный призвал своих сторонников активно участвовать в 'выборах' на оккупированных Россией территориях Украины

Критик Кремля Алексей Навальный, который находится в российской тюрьме, призвал своих сторонников принять активное участие в "выборах" в России, которые состоятся 10 сентября. Он призывает "голосовать" и на временно оккупированных РФ территориях Украины.

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Об этом сообщила его пресс-служба. По словам Навального, многие удивятся, но выборы в России якобы "все еще существуют".

"10 сентября они пройдут в 40 регионах, в том числе в Екатеринбурге, Омской области, Хабаровске, Красноярске, Ярославской и Архангельской областях, Хакасии и Якутии. Таким образом, нам нужно определиться с отношением к этим выборам, и я позволю себе сделать предложения", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Навальный призывает участвовать в "выборах в 40 регионах России", в то время как на самом деле в РФ 35 регионов. Таким образом, критик Кремля "прибавил" к России временно оккупированные Крым, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Напомним, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный из тюрьмы передал свой манифест, в котором через 9 лет после начала войны России против Украины наконец-то сформулировал свою "политическую платформу" по этому поводу.

Он заявил, что Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины, освободить все территории Украины, включая Крым, и начать переговоры о возмещении нанесенного ущерба. Россиянам придется понять: единственная цель этой войны – желание президента РФ войти в историю как "собиратель земель" и скрыть катастрофические итоги своего более 20-летнего правления.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский суд назначил критику Кремля Алексею Навальному 19 лет колонии особого режима по шести статьям об "экстремизме". Решение принял Мосгорсуд страны-террориста России на выездном заседании в колонии ИК-6 Владимирской области.