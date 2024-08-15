Сразу в двух регионах России с рельсов сошли грузовые поезда: что происходит. Фото

В четверг, 15 августа, сразу в двух регионах России сошли с рельсов грузовые поезда. В общей сложности 13 вагонов легли на бок.

Видео дня

Соответствующие фото опубликовал российский Telegram-канал Ateo Breaking. Там уточнили, что восемь вагонов поезда с углем, следовавшего по маршруту "Нерюнгри – Посьет", "решили отдохнуть" на станции "Посьет" в Приморском крае РФ.

Еще пять с азотными удобрениями перевернулись на станции Жигулевское море в Самарской области.

Напомним, в июле в Волгоградской области России сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер. По предварительным данным, пострадали около 140 человек, по меньшей мере, 30 из них госпитализированы. Инцидент произошел на перегоне возле хутора Котельников из-за выехавшего на переезд грузовика.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля в Индии сошли с рельсов 18 вагонов пассажирского поезда. По меньшей мере, двое пассажиров погибли, еще 20 получили травмы. Событие произошло из-за того, что на месте ЧП уже сошел с рельсов товарный поезд и его вагон находился на линии, по которой двигался пассажирский. Избежать столкновения не удалось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!