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В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие и травмированные. Фото

Дарья Дурова
Мир
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В Индии произошла новая смертельная железнодорожная авария

На востоке Индии вблизи деревни Бара Бамбу в штате Джарханд сошли с рельсов 18 вагонов пассажирского поезда. Минимум двое пассажиров погибли, еще 20 получили травмы.

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Транспорт Howrah-CSMT Express следовал в Мумбаи. Авария случилась около 3:45 утра 30 июля по местному времени. По данным Indian Express Bangla, некоторые раненые находились в критическом состоянии.

Причиной происшествия называют то, что на месте ЧП уже сошел с рельсов товарный поезд и его вагон находился на линии, по которой двигался пассажирский. Избежать столкновения не удалось.

Авария Indian Express Bangla

Представитель местного управления железной дороги Ом Пракаш Чаран сказал, что пострадавших людей вытаскивали десятки спасателей. 

В Индии люди пострадали из-за аварии на железной дороге

Компания-управитель железных дорог пообещала выплатить 1 миллион рупий компенсации семьям каждой из двух жертв (примерно 12 тысяч долларов США). Гражданам, которые получил серьезные травмы, было выделено 5 миллионов рупий.

Есть две жертвы
Два поезда сошли с рельсов

Напомним: по официальным данным, в период с 2017 по 2021-й в железнодорожных авариях в Индии ежегодно погибало в среднем 20 000 человек.

Бара Бамбу (Индия)

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 29 июля в Волгоградской области России столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер. Пострадали около 140 человек, по меньшей мере 30 из них попали в больницы.

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