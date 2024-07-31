В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие и травмированные. Фото

На востоке Индии вблизи деревни Бара Бамбу в штате Джарханд сошли с рельсов 18 вагонов пассажирского поезда. Минимум двое пассажиров погибли, еще 20 получили травмы.

Видео дня

Транспорт Howrah-CSMT Express следовал в Мумбаи. Авария случилась около 3:45 утра 30 июля по местному времени. По данным Indian Express Bangla, некоторые раненые находились в критическом состоянии.

Причиной происшествия называют то, что на месте ЧП уже сошел с рельсов товарный поезд и его вагон находился на линии, по которой двигался пассажирский. Избежать столкновения не удалось.

Представитель местного управления железной дороги Ом Пракаш Чаран сказал, что пострадавших людей вытаскивали десятки спасателей.

Компания-управитель железных дорог пообещала выплатить 1 миллион рупий компенсации семьям каждой из двух жертв (примерно 12 тысяч долларов США). Гражданам, которые получил серьезные травмы, было выделено 5 миллионов рупий.

Напомним: по официальным данным, в период с 2017 по 2021-й в железнодорожных авариях в Индии ежегодно погибало в среднем 20 000 человек.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 29 июля в Волгоградской области России столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер. Пострадали около 140 человек, по меньшей мере 30 из них попали в больницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!