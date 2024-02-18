Предвыборная кампания в России казалось должна была стать наиболее скучной за всю историю государства после распада СССР. Безальтернативный Путин еще как минимум шесть лет должен был ровно сидеть в кресле номер один и российскую удручающую серость ничто не должно было потревожить. Тем не менее тревога все же пришла откуда ее не ждали: при загадочных обстоятельствах погибает Алексей Навальный, который считался заключенным номер один путинизма. Событие без преувеличения историческое и оно уже имеет влияние на дальнейшую траекторию развития России.

Сейчас в информационном пространстве наблюдается поляризация. В массовое сознание продвигаются два противоположных наратива. Если взглянуть на лагерь охранителей, то здесь картина традиционно удручающая. Винтики путинской машины пропаганды в контексте смерти Навального поскрипывают на тему, как омерзительно было быть инструментом внешних сил, несамостоятельным политиком, продвигающим идеи права выбора и важности его реализовать на практике. Им не понять идеи не скотского существования, не уяснить, как можно жить с поднятой головой. Данные силы максимально минимизируют фактор Навального. Рисуют ему нулевое значение.

В противоположном углу ринга разношерстная публика, состоящая из либералов, националистов, молодежных контрэлит для которых Навальный стал мучеником, иконой с помощью которой можно идти громить путинистов. В головах части россиян звенит звоночек: возможно Навальный не был супергероем, но он имел свое мнение, он был смелым, и его убили за эти позитивные черты. Он манифестировал задачу изменить действительность, давал надежду на некие альтернативы. Насколько это было искренним судить непросто, ведь он был окружен не самыми добропорядочными соратниками. Во многом и из-за них большинство россиян не очень верило его призывам. Однако стоическое поведение в заключении – полный антипод Путину, который просто трусливое ничтожество.

Даже внешне привлекательный, рослый Навальный контрастировал с кургузым и плешивым Путиным. Он не мог даже этого факта принять. Так что смерть путинского узника радикализирует травоядную оппозицию. Всех не запугать. Тем более тех, кто вынудил Путину отдать приказ по линии ФСИН срочно ликвидировать Навального.

Пока идет какофония тезисов над трупом Навального ускользают истинные причины происходящего. Правы те, кто проводит параллели между ликвидацией Пригожина и Навального. Здесь видим звенья одной цепи. Следует подчеркнуть эскадацию войны кланов ГРУ и ФСБ. Лубянка летом 2023 года нейтрализовала планы внутрикремлевской оппозиции возвести на престол Пригожина. Когда сторонники трансфера уяснили, что "счастливый дедушка" никуда уходить не хочет был запущен сценарий военный переворот. И пригожинщина была довольно близка к победе, т.к. желающих гибнуть за Путина попросту нет в природе. Тогда режим спасли надежные люди в ФСБ.

Группа сторонников трансфера была разбита, но ГРУ умеет зализывать раны и разработала новый план. Он состоял в организации изоляции Путина, освобождении Навального, и объявлении его временным президентом. Идея могла иметь успех, учитывая в целом нелегитимный характер прибывания Путина в Кремле. Но из-за утечек чекисты смогли нейтрализовать задумку заговорщиков. Потенциального сменщика Путина молниеносно ликвидировали, а параллельно в Москве подняли по тревоге силовиков совсем не для разгона смешных монопикетов, а для отлова заговорщиков.

Спокойствие режима нарушено, трещина идет в самой сердцевине режима – в среде силовиков. Навальный здесь сыграл свою историческую роль, хотя вряд ли мы скоро об этом узнаем.