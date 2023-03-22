''Без молитвы пакет ''ГРАДов'' не заряжай'': русский священник дал советы оккупантам, как правильно убивать украинцев. Видео

Известный российский священнослужитель протоиерей Андрей Ткачев, являющийся украинцем по происхождению, выступил с новой циничной "проповедью". Он посоветовал русским военным молиться перед запуском снарядов по Украине.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах в среду, 22 марта, сообщает OBOZREVATEL. Заявление священника РПЦ вызвало негодование в сети.

Представитель русской церкви рассказал об "универсальном слове" – молитве. Он отметил, что полководец Александр Суворов завещал "без молитвы шашку не оголять и ружья не заряжать".

"Без молитвы пакет "градов" не заряжай. Каждую "сигару" засовываешь и говоришь: "Господи, помилуй", "Господи, помилуй", - объясняет священник РПЦ как правильно убивать.

Он также добавил, что перед запуском ракет нужно перекреститься, говоря: "Господи помилуй", и показал, как это делать.

По словам Ткачева, воевать россиянам нужно даже если не хочется.

"И не потому, что хочется, а потому, что нужно. Потому что есть такое слово – нужно", — подчеркнул церковник.

Пользователи сети возмутились заявлением российского попа и напомнили, что Ткачев ранее работал в Украине и читал пророссийские проповеди в Киеве, а также призвал избивать женщин.

Это далеко не первое скандальное заявление российского попа Ткачева. Ранее он также призвал убивать украинцев, а главу Чечни Рамзана Кадырова приписал "российской цивилизации". Причем, "батюшка" не отказывается от ненормативной лексики и часто ею пользуется в своих "проповедях".

Андрей Ткачев сам родом из Украины. В 2014 году он проклял участников Евромайдана и сбежал в Россию, откуда регулярно делает антиукраинские заявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский протоиерей Андрей Ткачев призвал и дальше убивать украинцев и пожаловался на "развратников".

Также служитель РПЦ приписал главу Чечни Рамзану Кадырову к "русской цивилизации".

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