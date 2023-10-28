'Совершить прорыв вряд ли получится': Царев накануне покушения указал на провал армии Путина и предсказал России смутные времена. Видео

27 октября российские СМИ сообщили о нападении на украинского экс-нардепа, предателя Олега Царева. Неизвестный дважды выстрелил в него в Ялте, бывший регионал госпитализирован в тяжелом состоянии.

А накануне нападения Царев дал интервью пропагандистам из российского телеканала "Царьград" и там позволил себе ряд крайне критических замечаний о провалах армии РФ в Украине и о целесообразности так называемой "СВО", начатой президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Фрагменты этого интервью появились в сети.

Между привычными для Царева обвинениями в адрес Киева и высшего политического руководства Украины, в этом интервью прозвучали также достаточно критические замечания об "успехах" российских войск на фронте, которые могли вызвать недовольство как в Кремле, так и в министерстве обороны РФ.

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Подобные "вольности" в свое время обернулись для экс-главаря так называемой "ДНР" Игоря Гиркина арестом. А для Царева, предполагают в сети, могли закончиться двумя пулями – уже на следующий день после озвученных "откровений".

Среди прочего, Царев озвучил "крамольную" мысль о том, что захватив Крым, Россия потеряла всю Украину. И раскритиковал российское руководство за то, что оно не захватило все украинские территории еще в 2014 году.

"В Соединённых Штатах, посмеиваясь, говорят: вот, Россия взяла Крым и потеряла всю Украину. Но мы поступили ещё глупее: мы взяли Украину и потеряли Россию. Правильно взяли Крым, надо было брать тогда и всю остальную страну", – заявил предатель.

Он также заявил, что впереди у России – "смутные времена".

"24 февраля 2022 года мы вступили в войну, когда все думали, что у РФ вторая армия мира, но выяснилось, что это совсем не так. Оказалось, что у нас того нет, того нет, там проблемы, связи нет, беспилотников нет...Я до сих пор плохо представляю, чтобы мы смогли бы захватить какой-нибудь областной центр в Украине, это почти нереально. Для этого надо кардинально перестроить российские войска", – выдал Царев, немного "подсластив пилюлю" предположением, что после завершения "смутных времен" российская армия якобы станет "первой в мире".

Кроме того, Царев выразил сомнение в том, что РФ сможет совершить "мощный стратегический прорыв на СВО".

Напомним, в ночь на 27 октября, согласно сообщениям российских СМИ, в Ялте было совершено покушение на Царева. Неизвестный якобы выстрелил в него два раза в его же доме – и сбежал. Впоследствии предателя обнаружили на полу без сознания и с большой кровопотерей. Он госпитализирован, как уверяют в РФ – в тяжелом состоянии.

В российском ФСБ заявили о расследовании дела по статье о "посягательстве на жизнь государственного деятеля", а в сети начали строить версии о том, кто же мог попытаться убрать Царева.

Согласно одной из версий, озвученной расследователями из сообщества InformNapalm, бывшего "регионала" действительно могли ликвидировать из-за критики политики Москвы с его стороны, звучавшей в последнее время. В то же время расследователи не исключают, что покушение на Царева могло быть инсценировано: слишком много вокруг этой истории было неувязок и странностей.

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