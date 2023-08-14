Сотни жителей Дагестана перекрыли федеральную трассу: требуют возобновить водоснабжение. Видео

Сотни жителей поселка Караман 2 в российской республике Дагестан перекрыли трассу, ведущую в Махачкалу. Протестующие выразили недовольство отсутствием воды на протяжении почти всего лета и требуют возобновить снабжение.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы. На трассе образовалась огромная пробка, а полиция безуспешно пытается уговорить участников акции разойтись. На место происшествия выехало руководство УВД Махачкалы и чиновники местной администрации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На опубликованных в сети кадрах видно, что ситуация на трассе напряженная. Люди в автомобилях сигналят, протестующие гневно спорят с полицией.

Впоследствии стало известно, что федеральная трасса Махачкала-Астрахань разблокирована, ведется диалог с жителями микрорайона.

Напомним, ранее жители Махачкалы перекрыли одну из улиц, потому что три дня сидели без света. Из-за высокой температуры (около 40 градусов) там начали загораться трансформаторы. Люди пожаловались, что власти ничем не могут помочь, а длительные отключения света из-за жары происходят постоянно.

"Практически все крупные города и поселки – без света! В Дагестане мрак!" – писали каналы.

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