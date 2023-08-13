Карма действует: в российском Уссурийске после прорыва дамбы 'утонули' уже более 4300 домов, есть жертвы. Видео

Приморский край РФ накрыло наводнение после прорыва дамбы в Уссурийске, созданной для сдерживания паводка. Стихийное бедствие унесло жизни двух мальчиков 10 и 12 лет, эвакуированы более 2 тыс. человек, включая 405 детей. Затопленными оказались более 4,3 тыс. домов.

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По данным местных властей, в одном из районов Уссурийска подтопило три многоквартирных дома, жителей вывозят в пункты временного размещения. В городе и еще девяти районах края был объявлен режим чрезвычайной ситуации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Водой отрезаны 28 населенных пунктов. Власти организовали девять лодочных переправ, в регионе работает 13 пунктов временного размещения.

В зоне подтопления оказались 16 муниципальных образований. По данным МЧС РФ, затоплены 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка и 43 участка автомобильных дорог.

В ликвидации последствий паводков участвуют 653 человека и 205 единиц техники, заявили в российском МЧС. Восстаносить электроснабжение обещают после освобождения трансформаторных подстанций от воды.

В другом городе Приморского края, Спасске-Дальнем, уровень воды в реке превысил исторический максимум, достигнув двух метров.

"Улицы затапливало буквально на глазах. Вода поднималась на 30-40 см в час. Всего из-за обильных осадков в Спасске-Дальнем эвакуировали уже почти 500 жителей", – заявила пресс-служба краевого правительства.

Прокуратура Приморского края сообщила 12 августа, что в Хорольском муниципальном округе из-за наводнения погибли два брата 10 и 12 лет, игравшие у обочины дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Приморский край России 9 августа обрушился тайфун "Ханун". Из-за сильных дождей уровень воды в местных реках достиг рекордного уровня и залитыми оказались множество населенных пунктов. В Уссурийске вода местами поднялась до третьего этажа.

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