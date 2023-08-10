В Дагестане мрак: жители Махачкалы перекрыли улицу, потому что три дня сидят без света. Фото и видео

В Дагестане (субъект страны-агрессора РФ) большинство городов и поселков остались без электричества. Света там нет уже более трех дней, люди начали выходить на протесты и перекрывать улицы.

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Об этом сообщают местные каналы в Telegram. Как отмечается, из-за высокой температуры (около 40 градусов) загораются трансформаторы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Только за одни сутки в столице Дагестана сгорело четыре трансформатора. Люди жалуются, что власти ничем не могут помочь, а длительные отключения света из-за жары происходят постоянно.

"Практически все крупные города и поселки – без света! В Дагестане мрак!" – пишут каналы.

Протестующие жители вышли на улицу Магомеда Гаджиева в Махачкале и перекрыли движение, использовав для этого деревянные поддоны. "Три дня без света сидим, задыхаемся, и никто ничего не делает", – сказала участница протеста.

По словам жителей, в экстренных службах, куда они пытались обращаться, не отвечают на звонки.

Большая часть города находится без электричества, также есть перебои с водой – из-за отсутствия электроэнергии не работают насосы.

На фоне этого в некоторых каналах писали о том, что всему виной – погрязшая в коррупции и пропаганде Россия, а Дагестан должен быть свободным.

"В этом не виноват директор Дагэнерго. Виновато это прогнившее недогосударство погрязшее в коррупции, пропаганде культе личности и величии себя любимой! Виноваты мы, рабы отгоняющие мысли о свободе и независимости! Дагестан – без России!" – написали на канале "Утро Дагестан".

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории самой страны-агрессора резко возросло количество взрывов. Если в 2021 году их было всего 20, то в 2022 зафиксировано рекордных 83 взрыва – это самое большое количество "хлопков" в РФ за последние 10 лет.

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