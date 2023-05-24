'Состояние истерическое': Скабеева запаниковала из-за мощной помощи Запада Украине и атаки на Белгородскую область. Видео

Риторика пропагандистов на российских телеканалах постепенно начинает меняться. Так, от "взятия Киева за три дня", сейчас в своих программах они рассуждают, передадут ли на вооружение Украине ядерное оружие.

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В сложившейся ситуации на российском ТВ крайне непросто рассказывать гражданам, что все и дальше "идет по плану". Так, пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире на "Россия-1" заявила об истерическом состоянии из-за мощной военной помощи Украине и военных действий в Белгородской области.

Теперь на российских телеканалах пропагандисты серьезно обсуждают возможность передачи Украине ядерного оружия, поскольку раньше в России не представляли, что поддержка нашего государства странами Запада будет столь мощной. Так Скабеева заявила, что поставки ракетных комплексов HIMARS, дальнобойной артиллерии, ракет Storm Shadow, истребителей и прочего оружия раньше тоже казалось нереальным. Однако сейчас эта мощная техника уже на вооружении в Украине или планируется ее поставки в ближайшее время.

Теперь пропагандисты пытаются успокоить россиян хотя бы тем, что по крайней мере "поставка ядерного оружия Украине невозможна".

Ранее сообщалось, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность". По его словам, "спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого в дальнейшем".

Напомним, что Скабеева обеспокоилась из-за военной помощи Запада Украине и намекнула на долгую войну. Пропагандистка попыталась утешить себя и "гостей" своей программы надеждой на то, что усиление помощи может объясняться тем, что Зеленскому дали "последний шанс".

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