'Звучит тревожно': Скабеева обеспокоилась из-за военной помощи Западу Украине и намекнула на долгую войну. Видео

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева встревожилась из-за военной помощи Украине, предоставляемой западными партнерами. Она без былого задора долго перечисляла, что же привез из зарубежной поездки сразу в несколько европейских стран президент Украины Владимир Зеленский.

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Пропагандистка попыталась утешить себя и "гостей" своей программы надеждой, что усиление помощи может объясняться тем, что Зеленскому дали "последний шанс" и в случае провала контрнаступления Запад его "сольет", однако вынуждена была признать: на мечтах россиян о "блицкриге" можно поставить крест. Фрагмент монолога пропагандистки в эфире федерального канала появился в сети.

Так, судя по поникшим лицам пропагандистов, результаты встреч Зеленского с лидерами Италии, Франции, Великобритании и Германии стали для государства-агрессора болезненным сюрпризом.

"Зеленский в самом деле везет домой сразу несколько пакетов военной помощи: французский "мешок" с боеприпасами и ракетами в том числе, британский в том числе, Германия тоже поставляет танки и США тоже передает "Абрамсы" – не непосредственно Украине, полякам, но, тем не менее, тренировать на них будут украинцев. Из чего можно сделать вывод, что и американские танки, и авиация будут Зеленскому в ближайшее время поставлены", – с хмурым видом перечислила Скабеева.

Она попыталась утешить себя и россиян предположением, что это некий "прощальный подарок" Запада Зеленскому перед тем, как Европа и США, согласно мечтаниям РФ, откажутся помогать Украине и принудят ее к мирным переговорам с Россией.

"И складывается ощущение, что дали ему самый последний шанс. Контрнаступление отложили, пообещали новое оружие, поднакачают – и потом говорят: "Вперед! Получится – значит усидишь, значит, от Украины что-то останется. Нет? Мы сдадим тебя", – включила фантазию Скабеева.

Однако тут же одернула сама себя, сославшись на "тревожное" заявление КНР о том, что Пекин не видит предпосылок для скорого завершения войны в Украине.

"Но это самое китайское заявление, коль скоро мы так много о нем говорили, действительно звучит тревожно. Даже если китайцы уже прямым текстом говорят, что никакого мира, – и надо к этому относиться серьезно! – никакого мира не будет, все, что сейчас происходит это очень-очень надолго. Это касается всех наших граждан, которые иной раз питают иллюзии, что сейчас быстренько – и рассосется. Нет! Не рассосется", – заявила Скабеева.

Напомним, в последние дни Зеленский посетил ряд европейских государств и провел там важные встречи.

Так, в субботу, 13 мая он прибыл в столицу Италии – город Рим. Там глава государства получил аудиенцию у Папы Франциска после встреч с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. "Договорились об оружии и ПВО", – подвел итоги поездки в Рим и общения с Маттареллой и Мелони Зеленский.

Утром в воскресенье, 14 мая, он прибыл в Берлин, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Зеленский призвал канцлера Германии поддержать усилия нескольких союзников Киева по доставке истребителей для отражения российского вторжения и заверил, что у Украины "не нападает на российскую территорию", ведь у украинской армии нет ни времени, ни сил, ни оружия, ни, главное, желания для такого нападения. Все, что интересует Украину – это освобождение своих территорий.

Уже к вечеру в этот же день Зеленский прибыл во Францию и встретился с президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

В ходе встречи лидеры двух государств обсудили ключевые потребности Украины и шаги на пути в НАТО. В частности, речь шла о защите неба над Украиной и оружии для ВСУ.

Из Парижа Зеленский отправился в Лондон, где провел переговоры с Сунаком. Премьер Соединенного Королества заявил, что Британия продолжит поддержку Украины, также в этот день было объявлено о планах Британии передать Украине сотни ракет для ПВО и сотни боевых беспилотников с дальностью действия свыше 200 км.