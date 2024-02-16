'Последствия для России будут разрушительными': Байден предостерег Путина от возможной смерти Навального в тюрьме

Американский президент Джо Байден еще в 2021 году предупреждал российского диктатора Владимира Путина о катастрофических последствиях для России, если Навальный умрет в тюрьме. Это произошло после того, как российский оппозиционер объявил голодовку в знак протеста после отказа руководства колонии предоставить ему доступ к должной медицинской помощи.

Это заявление Байдена трехлетней давности мировые СМИ вспоминают сегодня, 16 февраля, в день смерти Алексея Навального. Об этом, в частности, упоминает и CNN.

Президент США отметил, что смерть Навального в заключении станет трагедией и навредит отношениям России с Соединенными Штатами и остальным миром. Она будет еще одним свидетельством того, что Россия не намерена соблюдать фундаментальные права человека.

"Я четко дал ему понять, что считаю, что последствия этого будут разрушительными для России. Это было бы трагедией. Это не принесло бы ничего, кроме ухудшения отношений со всем миром и со мной", – сказал тогда Байден.

Американский лидер предупреждал кремлевского диктатора о возможных последствиях его режима 16 июня 2021 года в Женеве после двусторонней встречи с Путиным.

"Я сказал ему, что ни один президент США не сможет сохранить доверие американского народа, если не будет защищать наши демократические ценности. Именно поэтому мы будем выступать в поддержку Алексея Навального", – заявил Джо Байден.

После столь решительных заявлений Байдена, Путин отрицал предположение, что он может быть причастен к покушению на Навального. Речь идет об отравлении российского оппозиционера в самолете, произошедшем в 2020 году.

"У нас нет такого обычая – кого-либо убивать. С человеком, которого вы упомянули (Навальный – Ред.), будут обращаться не хуже, чем с кем-то другим, кто находится в тюрьме", – цинично уверял тогда Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, российский политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии 16 февраля. В РФ заявили, что заключенному якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание. В ЕС и НАТО отреагировали на смерть Навального.

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