Снова "англосаксы": Захарова издала бред о заказчиках покушения на Путина
Власти страны-агрессора уверены, что Украина готовила и проводила покушения на российского диктатора Владимира Путина. Однако планировали и финансировали эти покушения некие "англосаксонцы".
По крайней мере, так считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она ссылается на главу украинской разведки Кирилла Буданова.
"Несомненно, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима", – сказала Захарова.
Она отметила, что страны Запада не осудили ни одного теракта против представителей режима и граждан России, однако Украина продолжает получать постоянную военную помощь и финансирование из Европы и США. Таким образом, страны Запада становятся соучастниками "преступлений" украинской власти, считает Захарова.
К сожалению, носительница "великого и могучего" не объяснила, кого имела в виду, когда использовала несуществующее слово "англосаксонцы". Возможно, речь идет об англосаксах, то есть населении раннесредневековой Англии.
Так или иначе, но Кирилл Буданов, рассказывая о покушениях на Владимира Путина, ничего не говорил ни о старом населении Британии, ни о современном населении Украины. Правда, в РФ сразу к словам главы ГРУ "готовили покушения" начали добавлять словосочетание "украинские спецслужбы", хотя этого Буданов не говорил.
Как сообщал OBOZ.UA, на самом деле в ГУР заявляли, что одно из неудачных покушений на российского диктатора совершили "представители Кавказа". Это произошло еще в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. Впоследствии, по данным разведки, произошло еще несколько попыток, но и они тоже потерпели неудачу.
А указанные "англосаксонцы", к сожалению, о покушениях на диктатора РФ только писали. Так, осенью 2022 года британская The Sun сообщила, что на тот момент Путин пережил уже шесть покушений и настолько боится за свою жизнь, что окружил себя командой элитных снайперов.
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