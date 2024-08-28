Сначала был взрыв: в России вспыхнул пожар на Рязанской ГРЭС, поднялся дым. Видео

В России днем 28 августа произошла очередная "бавовна". На Рязанской ГРЭС в Новомичуринске вспыхнул мощный пожар, станция охвачена дымом.

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По словам очевидцев, возгоранию предшествовал взрыв. Об этом пишут российские пропагандисты.

"На Рязанской ГРЭС начался пожар — сейчас станция полностью в дыму. Возгорание произошло на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Очевидцы также сообщили, что перед пожаром прозвучал взрыв. Сейчас теплоэлектростанция охвачена дымом. Что стало причиной ЧП, пока не известно", – отмечает один из провластных российских пабликов.

Между тем "корреспонденты" с места сообщают, что что-то "мощно въе**ло" и на объекте был "зае**тый хлопок".

Происшествие вызвало сумятицу среди российских пропагандистов. Пока часть пабликов устраивают истерики из-за того, что "противник начал бить по нашей энергетической инфраструктуре", другие сообщают о "самовозгорании сухой травы возле ГРЭС".

"В соцсетях появилась информация о пожаре на ГРЭС в Рязанской области. Это фейк. По словам источников, опубликованное в сети видео было снято вчера, когда рядом с ГРЭС горела сухая трава. Дым сняли на фоне станции", – пишет один из прокремлевских пабликов, предусмотрительно добавляя, что "официальной информации пока нет".

Как бы то ни было, по данным из открытых источников Рязанская ГРЭС занимает шестую позицию среди наиболее мощных теплоэлектростанций России. Так что последствия инцидента россияне несомненно ощутят.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 28 августа Ростовскую область РФ атаковали БПЛА. В результате удара вспыхнула очередная нефтебаза. Как и горевшая более недели база в Пролетарске она принадлежит Росрезерву.

Впоследствии источники OBOZ.UA сообщили, что эта атака стала результатом совместной операции воинов ГУР и ССО.

А в Воронежской области в это же время дронами атакован был склад БК. Губернатор региона сообщил о "падении обломков" и "возгорании вблизи взрывоопасных объектов", опроверг детонацию и уточнил, что население рядом с местом прилета эвакуировали.

Тем временем уже днем на атаку дронов пожаловались в Кировской области: под ударом была емкость для нефтепродуктов.