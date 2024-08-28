Ростовскую область РФ атаковали БПЛА: загорелась очередная нефтебаза. Видео

В ночь на среду, 28 августа, в Ростовской области РФ пожаловались на очередную атаку БПЛА. В Каменском районе после взрывов вспыхнула нефтебаза.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что атака произошла около 3 часов ночи. Он утверждает, что в регионе было сбито 4 БПЛА, о пожаре власти пока молчат.

Между тем местные СМИ сообщают, что в результате падения беспилотников вспыхнули три цистерны на НПЗ возле поселка Молодежный в Каменском районе Ростовской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте возгорания прибыли два пожарных поезда.

"Также громко было и в Морозовском районе", – пишут россияне. Там, напомним, расположен военный аэродром.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 24 августа в российском городе Пролетарск Ростовской области седьмые сутки спасатели безуспешно пытались потушить пожар на нефтебазе. К тушению огня даже привлекали священников РПЦ. Но после этого в городе начался еще один пожар и уже сгорело несколько домов одной улицы.

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