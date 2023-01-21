'Смысла никакого': супруга оккупанта усомнилась в верности решений Путина об утилизации русских солдат. Перехват

Страна-агрессор Россия проигрывает на войне в Украине. И это уже начинают замечать ее граждане. Россияне недовольны решением президента государства-террориста Владимира Путина, так как считают, что это всего лишь утилизация солдат и не более.

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Такое мнение озвучила супруга оккупанта в разговоре с мужчиной по телефону. Запись опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Женщина заявила, что смысла воевать с нашей страной нет абсолютно никакого.

"У людей какая тактика? Куда они тогда людей отправляют? Ну, а смысл? Просто, смысл? Даже не то, что людей не жалко, а просто смысла нет вообще никакого", – сказала жительница РФ.

Также она пожаловалась на плохое обеспечение армии РФ.

"Ну, я поняла. Ну, я понимаю, потому что направление такое. Ну, правильно: эти ху*рят бл*ть. А вы нах*й?" – добавила россиянка.

Напомним: ранее российский оккупант рассказал о потерях среди "мобиков" в Ульяновске, которые еще ни разу не были в зоне боевых действий. По его словам, "подготовка" солдат состоит из вечных пьянок и драк, которые заканчиваются довольно плачевно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный преступник РФ рассказал жене, что его подчиненные под действием наркотиков чуть не забрели на позиции Вооруженных сил Украины. Солдаты ВС РФ не имеют самого элементарного обеспечения и навыков. Более того, на фронте у них нет еды. Об этом рассказал еще один оккупант. Он признался, что для того, чтобы прожить, мобилизованные ходят по подвалам и погребам украинцев в поисках еды.

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