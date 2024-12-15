Слышно стрельбу и взрывы: в Грозном произошел прилет по базе ОМОНа. Видео

Утром 15 декабря в Грозном прогремели мощные взрывы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Несколько БПЛА поразили военные объекты страны-террориста России.

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Оккупанты пытались сбить беспилотники с помощью стрелкового оружия. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По предварительной информации, один дрон в очередной раз атаковал место дислокации 2-го полка патрульно-постовой службы полиции спецназначения им. Кадырова. Второй БПЛА ударил по базе ОМОН (отряд милиции особого назначения).

Местные жители опубликовали в сети видео, на которых отчетливо видно, что по военным целям российских оккупантов ударили БПЛА самолетного типа. В свою очередь захватчики пытались сбить цели с помощью стрелкового оружия, о чем свидетельствуют звуки автоматных или пулеметных очередей.

Позже стало известно, что помимо базы ОМОН и 2-го полка полиции спецназначения, дрон также ударил по военной базе, откуда отправляют захватчиков на войну в Украину. Это объект располагается она рядом с территорией бывшей 9-й городской больницы.

Напомним, граждане страны-агрессора России пожаловались на атаку беспилотников по Орловской области. Россияне возмутились, что "некрасиво" бомбить нефтеперерабатывающие заводы, когда "люди спят". При этом граждане РФ показали, что удар беспилотников пришелся точно по территории НПЗ.

Ранее сообщалось, чтто в ночь на 12 декабря беспилотник атаковал Грозный, произошло это в 4 км от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Дроны уже второй раз за неделю взрываются в данной местности.

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