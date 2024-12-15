Кадыров уже ищет, кто в РФ намеренно пропускает дроны на Грозный: в сети рассказали о потерях после взрывов

Главарь Чеченской республики Рамзан Кадыров пожаловался, что подразделения противовоздушной обороны "специально не сбивают" дроны, которые атакуют Грозный. Также военный преступник заявил, что будет искать виновных в регулярных атаках.

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Примечательно, что Кадыров устроил истерику после того, как оккупанты в Грозном понесли существенные потери. Об этом сообщает Telegram-канал "Кремлевская табакерка".

Источники в окружении Кадырова заявили, что атака 15 декабря имела особенно тяжелые последствия. По предварительным данным, погибли больше 10 человек, в том числе офицеры.

После этого главарь Чечни устроил истерику и выдал, что БПЛА на Грозный умышленно пропускают. При этом, кто именно и почему "пропускает удары", военный преступник уточнять не стал.

В то же время росСМИ заявили, что беспилотники стали чаще прилетать в Грозный якобы после некоторых резких высказываний и действий Кадырова.

Напомним, утром 15 декабря в Грозном прогремели мощные взрывы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Несколько БПЛА поразили военные объекты страны-террориста России. Оккупанты пытались сбить беспилотники с помощью стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, Кадыров подтвердил, что 15 декабря беспилотники атаковали базу российского ОМОНа в Грозном. Он цинично заявил, что РФ "отомстила" Украине, ударив по Харькову.

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