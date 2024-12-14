'Люди спят, а нас бомбят!' В сети показали последствия ударов БПЛА по нефтебазе в Орле. Видео

Граждане страны-агрессора России пожаловались на атаку беспилотников по Орловской области. Россияне возмутились, что "некрасиво" бомбить нефтеперерабатывающие заводы, когда "люди спят".

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При этом граждане РФ показали, что удар беспилотников пришелся точно по территории НПЗ. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Местный житель в Орле показал последствия мощной дроновой атаки по нефтеперерабатывающему заводу. Россиянин возмутился, что БПЛА атакуют именно ночью.

"Такая вот ситуация. Некрасиво. Некрасиво, люди спят, а нас бомбят", – жалуется житель страны-террориста.

Стоит отметить, что взрывы в Орле прогремели около полуночи. Целью БПЛА стал нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает российскую оккупационную армию бензином и дизелем.

В этот раз местные власти не стали скрывать поражение НПЗ. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Также он рассказал, что над территорией региона якобы было уничтожено 11 украинских БПЛА.

Вместе с тем губернатор выдал, что пожар на территории объекта инфраструктуры ликвидирован. Однако после 8:00 утра местные жители опубликовали в сети кадры, которые опровергают слова чиновника. На месте атаки продолжает подниматься огромный столб черного дыма.

Напомним, в результате ракетной атаки по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области в ночь на 11 декабря были ранены десятки российских оккупантов. Еще один захватчик был ликвидирован.

Как сообщал OBOZ.UA, удар по нефтебазе в российском Брянске в ночь на 11 декабря был операцией Сил обороны Украины. Результативно отработали воины Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее сообщалось, что россияне разместили на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области немало своих военных самолетов. В частности, недавно там появились даже фронтовые бомбардировщики Су-34, которые ранее РФ предпочитала держать ближе к линии фронта.