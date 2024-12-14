Пылает еще больше: на пораженной нефтебазе в Орле усилился пожар. Фото и видео

После ночной дроновой атаки в российской Орле продолжается мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Огромный столб черного дыма виден с разных районов областного центра.

Видео дня

Россияне продолжают пожарные работы на объекте. Об этом в Telegram сообщает советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

На опубликованных фото видно, что дым от НПЗ распространяется на сотни метров от очага загорания. Стоит отметить, что еще утром местный губернатор выдал, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе якобы локализовали, однако местные жители сразу же опровергли слова чиновника.

Россияне жалуются, что едкий черный дым по-прежнему стоит над значительной частью областного центра. В свою очередь глава департамента ЖКХ Сергей Латынин заявил, что пожарные работы на пораженном энергетическом объекте продолжаются. При этом никаких прогнозов о сроках ликвидации пожара чиновники не дают.

После 15:00 жители Орла заявили, что в городе прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, взрыв прогремел на территории НПЗ. После этого на территории объекта пожар стал еще сильнее. Местные жители сообщают, что на НПЗ вспыхнул еще один резервуар с топливом.

Под атакой БПЛА оказалась нефтебаза в поселке Стальной Конь, который входит в Орловский муниципальный округ. На территории предприятия расположено не менее 15 резервуаров для топлива.

Напомним, граждане страны-агрессора России пожаловались на атаку беспилотников по Орловской области. Россияне возмутились, что "некрасиво" бомбить нефтеперерабатывающие заводы, когда "люди спят". При этом граждане РФ показали, что удар беспилотников пришелся точно по территории НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ заявили, что удары в ночь на 14 декабря по Орловской области РФ были результатом операции Сил обороны Украины. Подразделения ССО во взаимодействии с другими составляющими украинского войска ударили по одному из крупных российских терминалов нефтепродуктов.