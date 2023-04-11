Слой пепла достиг уже 10 см, на улице тяжело дышать: появились новые фото и видео последствий извержения вулкана на Камчатке

В Усть-Камчатском районе Камчатской области в результате извержения вулкана Шивелуч слой пыли на улицах достигает уже 10 см. Такая ситуация затрудняет нормальный образ жизни здешних россиян, некоторые буквально задыхаются от запаха гари.

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Об этом сообщили российские журналисты. Люди вынуждены надевать костюмы химической защиты, чтобы перемещаться вне дома, экологическая ситуация вышла из-под контроля местных властей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Больницы перевели на круглосуточный режим работы, а школьников в поселках Ключи и Козыревск отправили на дистанционное обучение на 10 дней", – указано в сообщении.

Впрочем, и в этих условиях люди стараются не терять чувство юмора. Они лепят снеговиков из липких комьев пыли, изображают снежных ангелов и делают памятные фото о настоящем стихийном бедствии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в России, на Камчатке, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в нескольких десятках километров от города Петропавловска-Камчатского.

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