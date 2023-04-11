Новая напасть: на Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч, село засыпало пеплом. Фото и видео

В стране-агрессоре России произошла новая напасть – на полуострове Камчатка утром 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Вулканический пепел накрыл ближайшие поселки, высота пепельного облака составляла до 20 километров.

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Вулкану присвоен самый высокий, красный, код авиационной опасности. Об этом сообщили российские издания.

Как пишут пропагандисты, небо рядом с вулканом, в том числе над российскими поселками Ключи и Козыревск, заволокло пепловой тучей. Губернатор Камчатского края страны-агрессора Владимир Солодов заявил, что в Усть-Камчатском районе региона закрыли социальные учреждения и школы, а также перекрыли дороги.

Россияне в сети делились кадрами, на которых видно, как населенные пункты накрыло пеплом.

"Поселок Ключи, 8:00 по местному времени. Должно светить солнце, но его нет. Поселок находится под тучей пепла от вулкана Шивелуч. Идет интенсивный пеплопад. Кромешная тьма, ничего не видно", – рассказал житель поселка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в России на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в нескольких десятках километров от города Петропавловск-Камчатский.

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