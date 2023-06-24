Следующие 24 часа будут для Путина критическими: CNN назвало попытку переворота в РФ подарком для Украины

Полный контроль, который сохранял кремлевский диктатор Владимир Путин все время своего президентства, рушится в одночасье из-за противостояния между предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и военно-политическим руководством РФ. Следующие 24 часа будут для Путина критическими.

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Об этом сообщает издание CNN. Российский президент столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за все 23 года, когда он руководил ядерной державой.

Это было и неизбежно, и невозможно. По мнению журналистов, "хаос в Кремле не мог наступить в еще более подходящее время для Украины".

"То, что президент России Владимир Путин назвал "вооруженным мятежом" наемников ЧВК "Вагнер", является подарком для страны, которая длительное время вела подготовку к контрнаступлению, чтобы нанести сокрушительный удар по российским оккупантам", – утверждают они.

Возможно, Пригожин мечтал, что сможет подтолкнуть Путина к смене руководства в министерстве обороны, которое он публично ругал в течение нескольких месяцев. Но выступление Путина в субботу утром уничтожило эту перспективу. Это теперь экзистенциальный выбор российской элиты – между шатающимся президентским режимом и "темным корыстным Франкенштейном", созданным им для выполнения грязной работы, который обратился против своих хозяев.

Украина, вероятно, получит преимущество во время этого восстания в рядах России. Скорее всего, это изменит ход войны в пользу Киева. Но восстания редко заканчиваются в России – или где бы то ни было – теми результатами, к которым они стремились. Смещение в 1917 году царя Николая II в России превратилось в большевистскую революцию, Ленина, а затем и Советскую империю.

По мере того, как разыгрывается эта редкая драма русской человеческой слабости, не обязательно, что последуют улучшения. Пригожин может и не победить, и основы кремлевского контроля могут не рухнуть. Но ослабленный Путин может пойти на иррациональные поступки, чтобы доказать свою силу.

Он может оказаться неспособным принять логику поражения в ближайшие месяцы на фронтах в Украине. Он может не знать о глубине недовольства среди своих вооруженных сил и не иметь надлежащего контроля над их действиями.

Но невозможно представить, что с этого момента путинский режим когда-либо вернется к своим прежним высотам контроля. И неизбежно, что впереди мир ждут дальнейшие потрясения и перемены.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 июня, в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате многие "вагнеровцы" были ранены, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

По данным росСМИ, "Вагнер" захватил штаб, аэродром и другие стратегические объекты в Ростове, Москве и Ростовской области объявили план "Крепость".

Напомним, что Путин в экстренном заявлении набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции. Путин сказал, что Россия столкнулась с изменой и "ударом в спину" из-за "неумеренных амбиций".

В ГУР Минобороны Украины считают, что "поход" Пригожина в Ростов и Воронеж является признаком крушения режима Путина и прямым следствием агрессии против Украины.

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