'Скоро ракеты будут лететь до Москвы': россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов

Утром 16 ноября в России пожаловались на новую атаку украинских дронов. На окраине города Людиново Калужской области, взорвался БпЛА.

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Местные власти уверяют, что "повреждены несколько домов и автомобилей", а "жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет". Но расширение географии прилетов вызвало истерику у россиян, которые в комментариях то ли боятся, то ли ждут ударов по Москве.

Утро для жителей РФ началось с уже достаточно привычных новостей об украинских дронах. В этот раз "повезло" Калужской области, а именно городу, где расположена нефтебаза "Калуганефтепродукт", которая по меньшей мере дважды подвергалась дроновым атакам весной этого года – 28 апреля и 12 мая.

"Украинский БПЛА взорвался на окраине города Людиново Калужской области. Повреждены несколько домов и автомобилей. В данный момент информации о пострадавших нет. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и посечены обломками автомобили. Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет", – цитируют российские пропагандисты заявление губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Однако подобные успокаивающие утверждения на этот раз оказали противоположный эффект. Комментаторы новости на пропагандистском паблике-миллионнике наравне с мечтами "разбомбить Киев" вдруг озаботились тем, что украинские дроны залетают все дальше и дальше.

"Когда главнокомандующий даст приказ защищать города на территории старой России?", "География обстрелов расширяется, МО, где действия?", "Зато учим географию по новостям", "Скоро и ракеты будут до летать до Москвы", – пишут комментаторы.

Впрочем, перспектива прилетов по российской столице, как оказалось, многих бы даже обрадовала.

"Пускай лучше по Кремлю лупят", "Это точно, пускай на Москву пускают ракеты, на Кремль", – не скрывают злорадства от подобной возможности некоторые россияне.

По версии минобороны РФ, в течение ночи российской ПВО якобы удалось сбить 34 украинских БПЛА. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать – над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над Белгородской и Калужской областями. Еще один дрон якобы сбили над оккупированным Крымом.

Напомним, ранее в Reuters сообщили, что в России НПЗ оказались под угрозой закрытия. Они вынуждены прекращать переработку или сократить объемы из-за больших убытков на фоне ограничения экспорта, роста цен на сырую нефть и высокой стоимости займов, а также атак БПЛА.

Сейчас известно о трех таких предприятиях в РФ, которые столкнулись с трудностями: Туапсинский, Ильский и Новошахтинский заводы.