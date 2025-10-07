Психопат с синдромом жертвы: мировые психологи составили портрет настоящего Путина

Загадку диктатора Владимира Путина и его "тонкой русской души" пытались разгадать западные медиа и политики еще со времен форума в Давосе в 2000 году, когда прозвучал вопрос, так и оставшийся без ответа: Who is Mr. Putin? Именно непонимание того, с кем имеет дело Запад, привело к многочисленным попыткам найти признаки человечности в том, кто изначально видит весь окружающий мир врагом.

Ошибочное восприятие Владимира Путина как политического лидера привело к тому, что Запад стремится увидеть в действиях Москвы хоть какую-то политическую адекватность, в то время как логика в действиях российского диктатора не имеет никакой связи с политическими интересами РФ как страны, или россиян как нации. Единственная весомая вещь для Путина – его собственное эго, которое грезит местью за детские обиды, за развал СССР, за то, что цивилизованный мир не хочет видеть гопника с ядерным оружием частью себя.

OBOZ.UA собрал мнения известных психологов, которые попытались разобраться в том, кто же все-таки такой Mr. Putin.

Джеймс Фэллон – нейробиолог, профессор кафедры психиатрии и человеческого поведения Калифорнийского университета, специализирующийся на психопатических расстройствах личности (Insider)

На мой взгляд, у Путина действительно были важные предпосылки для развития так называемых расстройств личности кластера B – самых опасных, включая психопатию и нарциссическое расстройство личности.

Психопаты – манипуляторы, эгоисты, агрессоры в высшей степени. До поры до времени кажутся бесстрашными, не испытывают жалости, раскаяния или вины. Проявляют черствость и ставят себя превыше всех.

Психопат убежден, что поступает правильно. Он верит в свою правоту. Это не притворство и не попытка нормального человека оправдать свой проступок. Именно к этому типу психопатов и относится, на мой взгляд, Владимир Путин.

Психопаты – своего рода внутривидовые хищники, чья добыча – другие люди. Как любого агрессора, их провоцирует слабость. Главный дар психопатов – считывать эмоции и побуждения других людей на фоне неспособности их испытывать. Они разбираются в чужих чувствах, страхах, триггерах и желаниях и используют эти знания, чтобы манипулировать жертвами и получать желаемую реакцию, деньги, секс или просто наслаждаться чувством контроля.

Психопаты понимают, что вы чувствуете. Заглядывать в голову к другим людям – основа их существования. Психопат воспользуется слабостью и изоляцией другого, чтобы в подходящий момент нанести удар. Ключевой метод Путина – не дать своим противникам окрепнуть. Нанести удар в момент их наибольшей слабости. Самодисциплинированным психопатам хватает терпения выжидать месяцы, годы, хоть 10 лет, пока их жертва не проявит уязвимость.

У Путина есть все качества, по которым можно отнести его не только к психопатам по Клекли, но и к злокачественным нарциссам. Есть в нем и черты садиста, судя по недавнему поведению. Неизвестно, насколько выраженные, но этого достаточно, чтобы поместить его в "темную триаду". Хуже просто не бывает. Однако уровень интеллекта позволяет казаться нормальным.

Кроме тяжелого детства, во взрослой жизни Путина было несколько травм, одна из которых очевидна – распад Советского Союза, приведший, среди прочего, к созданию современной независимой Украины. Это было похоже на травму молодого Гитлера, который считал, что Германию предали первые лидеры Веймарской республики в 1918 году, в конце Первой мировой войны. Затем в 2011 году Путин стал свидетелем мучительной смерти ливийского диктатора Каддафи, что не могло не встревожить его глубинный страх – насильственную смену режима. Все неявное вскрылось в последние несколько лет, а особенно ярко – в последние несколько недель до 24 февраля. Путин, как Гитлер, раскрыл свою истинную сущность, и стало ясно, что он действует именно как психопат, а не социопат и уж точно не как обычный человек с дурными склонностями.

Практически все диктаторы любят заглядывать в прошлое, чтобы находить в нем оправдание своих поступков. Ключевой элемент здесь – обращение к древней, малоизученной и запутанной истории своего мифического народа, причем чем древнее, тем лучше. Путин также ищет в далеких временах привязку к современности: ведь можно приплести варягов, Прибалтику, любые территории вплоть до Донбасса, вспомнить Киевскую Русь, которая контролировала все речные системы от Балтийского моря до Крыма и вела по ним торговлю. Эти отсылки к мифологизированному прошлому и стали ключевым обоснованием "реконкисты" Крыма и Донбасса.

Психопаты живут в собственном мире, где верят в правильность всех своих поступков. Им бесполезно приводить мораль в качестве аргумента. Они вырабатывают собственное представление о добре, которое может сильно расходиться с общепринятыми нормами морали.

Психопаты – не чокнутые, у них нет психоза, но нет и рамок дозволенного. Они готовы пойти на все что угодно, лишь бы добиться своего. Сейчас вопрос стоит так: "Развязать ядерную войну – шаг, неприемлемый для всех. А какие есть альтернативы?"

Можно сказать, что до применения тактического ядерного оружия ему остался один шаг. У людей с психопатией есть одна особенность: они могут многое вынести, но как только стресс становится слишком сильным или продолжительным, если их в конечном итоге загоняют в угол, они перестают держать себя в руках. Невозможно предсказать, когда он окажется в этой точке. Но когда она наступит, он либо убежит, либо захочет снести все и пойти до конца.

Путин ждет со стороны Украины ошибочного шага, который в глазах большинства россиян даст ему право на любой ответ. Но это должно быть что-то посерьезнее, чем ракетный удар по ЗРК в 12 км от украинской границы. Ему нужен либо массивный удар со стороны Украины по населенному пункту в России, либо какая-то более крупная цель.

Психопату в такой борьбе не победить, ведь чем дольше тянется война, тем больше Украина получает западного оружия и технологий, тем слабее поддержка самого Путина. Длительное давление создаст окно возможностей, период, в который другие участники процесса могут заявить ему, что так поступать нельзя. Например, это могут быть генералы из ближайшего окружения. Для этого потребуются еще месяцы борьбы.

Филип Жаффе – психотерапевт Швейцарской федерации психологов (FSP), эксперт в области судебной психологии, доктор психологических наук (RFI)

Путин – человек, который крайне привязан к ощущению своего места в государстве.

Он очень чувствителен к психологическим травмам, к унижениям, опять же, налицо признаки того, что это у него было в детстве. Все эти эмоциональные ощущения проходят через него, через его личную историю и через историю России. Любые нападки, любая критика по отношению к России воспринимается как нечто личное, и я думаю, что Путин чувствует, что должен отреагировать силой, как мачо, чтобы защититься. Все это из детства, ему надо доказать, что с ним лучше не вступать в ссоры. Если бы дети толкнули его, он бы показал свою физическую силу в весьма убедительной манере, чтобы никто никогда не мог доминировать над ним.

Он символизирует (почти на грани карикатурной картинки) альфа-самца. Он должен быть замечен как доминирующий самец. Это всегда проявляется, я бы сказал, в почти заведомо беспроигрышных ситуациях – пересилить женщину, например. Путин – пленник своего имиджа …

Путин – социально неадаптированный (неловкий) человек. У него существуют проблемы с развитием отношений, поиском друзей и т. д. Эта неловкость проявляется разными способами. Либо не быть галантным с женщинами, либо проделывать странные вещи с детьми (речь о скандальном поцелуе в живот. – Ред.), либо желание постоянно находиться с людьми младше себя. Поскольку, когда вы не адаптированы в социальном плане, с детьми вам намного легче.

Существуют также свидетельства того, что многие люди во власти имели и имеют переходные или даже хронические психические заболевания – маниакально-депрессивные эпизоды … Потеря чувства реальности может привести к тому, что они становятся все более иррациональными и совершают все более странные поступки, становятся непредсказуемыми и крайне опасными. Существует даже синдром, который описывает как раз весь этот процесс – hubris syndrome – гипертрофированное самолюбие, связанное с тем, что в течение длительного времени у человека в руках была слишком большая власть.

Я не говорю, что у Путина синдром гибриса (синдром превышения дозволенного. – Ред.). Хотя многие, несомненно, отметят, что Путин-политик представляет собой прекрасный пример этого синдрома.

Действенное лекарство от превращения политического лидера в иррационального и опасного человека – это гарантии того, что его власть ограничена во времени, и в определенный момент ему приходится отказаться от нее. Мало кто из великих лидеров, имевших абсолютную власть, смог достойно уйти по собственной инициативе…

Роман Кечур – президент Украинской конфедерации психоаналитических психотерапий (Збруч)

..."болезнь" Путина – это такое оправдание для многих: россияне ему верили, все было хорошо, но вдруг он заболел и "все пошло не так". Либо западные элиты, которые "верили ему, но он сошел с ума". И поэтому никто не виноват, "даже сам Путин" – ведь он "просто болен".

Его функционирование определяют два уровня. Первый уровень я метафорически назвал бы "питерский гопник". Это человек, который никому не верит, ему недоступна любовь. Он не способен к привязанности, к длительным отношениям.

Он руководствуется аффектами. Основные его аффекты – это зависть, ярость и страх. У него адская жизнь. Попробуйте это себе представить. Он не может никого любить, а может только завидовать, свирепствовать и бояться. А еще испытывать маниакальное возбуждение, когда "всех переиграл". Он живет с абсолютной внутренней пустотой. Из-за этого основная цель его жизни – контролировать других людей. Для того, чтобы контролировать других, он прибегает к манипуляциям. Все, что он говорит, направлено на одну цель – контроль.

Это тип людей, которым присуще безудержное стремление к власти. Поскольку власть – это единственное, что их успокаивает и дает ощущение контроля над другими. Вне власти эти люди вообще себя не мыслят, вне власти они не существуют. В общей психопатологии это называется "антисоциальный психопат".

Структура его переживаний: "Я никого не люблю, никому не верю. Я испытываю зависть, страх и ярость, когда что-то не удается, и азарт, когда удачно преследую жертву. Единственная моя цель – это контролировать других. Я манипулирую ими – пугаю, подкупаю, льщу. Делаю все, чтобы заставлять их вести себя так, как мне нужно".

А второй уровень – это абсолютное недоверие. И страх. Он боится. Поэтому ему нужны все эти ракеты, бомбы, спецслужбы и вся армия. Он нуждается в этом, чтобы защитить себя – маленького, несчастного, всеми обиженного и заброшенного мальчика.

Барак Обама когда-то дал краткую прекрасную характеристику Путину: "Это такой крутой парень с тонкой кожей". "Крутой парень" – это первый уровень. А "тонкая кожа" – второй.

Угроза ядерным оружием – это последний аргумент в попытках контролировать людей. Если вы не сделаете того, что я хочу, если вы не будете контролируемы мной, то я всех взорву, я всех уничтожу, все погибнут! Это просто угроза – для того, чтобы другие его боялись.

Это уже финишная прямая. Он будет повышать градус, потому что другого выхода нет.

Все диктаторы, умершие не своей смертью, проходили похожий путь. Они повышают градус эскалации. На каждом витке гибнут люди, на каждом витке ответная реакция становится все более жестокой. И в то же время у диктатора остается все меньше сторонников. Последний день диктатора проходит со случайными людьми – с дежурным офицером, со стенографисткой. Никто из тех, кто еще вчера стоял у него в приемной или две недели сидел на карантине, чтобы поговорить с лидером, уже не захочет его видеть.

В ситуации безысходности он будет сопротивляться до конца, а когда наступят "непреодолимые обстоятельства", попытается утащить за собой нас в свой ад. Но в таких обстоятельствах у министра обороны перестает работать телефон или "ломается" ядерная кнопка. Или еще что-то. В любом случае, до сих пор так всегда было. И нам остается верить, что так будет и на этот раз.

Инесса Гольдберг – израильский специалист-графолог (Пси-фактор)

Этому человеку в течение жизни приходилось "впитывать", словно "губке", невероятное количество негативного и нелегкого жизненного опыта. В сочетании со своим достаточно драматическим восприятием все это очень повлияло на личность, наложило неизгладимый отпечаток на человека.

(Путин) очень зажат, и мышечно, и психологически, хотя, чувствуя это и желая избавиться или хотя бы скрыть ненавистную неуверенность и заниженную самооценку, всеми силами старается компенсировать свои проблемы в интеллектуальной, духовной, рациональной сферах.

Он как бы стремится стать еще выше и значимее – чтобы добиться уважения, и прежде всего самоуважения, которое было проблематично взрастить при таком критичном и подавляющем выражение индивидуальности воспитании, как у этого человека (предположительно, с отцовской стороны особенно).

Яркая особенность данной личности – сочетание холодного разума с вспышками импульсивности, порой – с негативистическими настроениями или реакциями.

В данном почерке (а значит, и личности) ярко выражен "синдром жертвы", т. е. своего рода "ментальность обиды", когда личность все время ощущает себя в роли обиженной, оскорбленной, дискриминированной. Такие люди зачастую способны заразить своим настроением и повести за собой других обиженных, в чьих душах (и складах личностей) нотки гнева, слова о правах и несправедливости найдут такой же эмоциональный отклик.

Этот человек не обладает достаточным терпением и терпимостью, психологическим пониманием людей вообще, а женщин в частности. Он весьма упрям, неуступчив. Он очень критичен – ко всему миру, людям, но в том числе и к себе самому, настоящий "самоед".