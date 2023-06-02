Умерла женщина, называвшая себя матерью Путина. Фото

В Грузии в возрасте 97 лет умерла Вера Путина – женщина, утверждавшая, что она является матерью российского диктатора Владимира Путина. Ее похоронили в деревне, в которой она долгое время проживала вместе с мужем - Метехи Каспского муниципалитета на востоке Грузии.

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О смерти Веры Путиной сообщил телеканал "Мтавари". Отмечается, что в последние годы женщина жила с детьми в Тбилиси.

Вера Путина родилась в 1926 году в России, в деревне Терехино Очерского района Пермской области. Как рассказывала сама Путина, когда она училась в техникуме, то познакомилась с женатым мужем, но о том, что у него есть семья, не знала. Узнала, что у него есть жена, когда уже была беременна.

Путина вернулась к своим родителям в Терехино, где родила сына – Вову Путина. Но это был 1950 год, а не 1952 год, как утверждает российский диктатор.

Позже женщина вышла замуж за грузина и вместе с сыном переехала в Метеху. Путина рассказывала, что отчим плохо относился к Вове, поэтому она отправила сына к своим родителям в Россию и с тех пор больше его не видела.

Вера Путина утверждала, что сразу узнала своего сына Владимира, как только увидела российского президента Путина по телевизору.

Она также утверждала, что будто ее мать перед смертью призналась, что Владимир сам отказался от нее и просил не сообщать ей о его местонахождении.

"Я сама не могла его искать. Узнал бы мужчина – убил бы! А о том, что Володя через много лет устроился в КГБ, мне кто-то из наших бывших соседей по деревне проговорился. Наверное, тогда же сын и отчество сменил, и дату рождения с 50-го на 52-й переправил", – рассказывала Вера Путина журналистам.

В Метехах соседи Веры рассказывали, что женщине какое-то время была приставлена охрана, и якобы у нее даже брали анализ ДНК.

С этой женщиной также связана смерть президента холдинга "Совершенно секретно" Артема Боровика. Он намерен опубликовать статью о детстве российского диктатора, для которой, по его словам, собрал материалы. Но 9 марта 2000 года он погиб в ДТП, когда собирался лететь в Грузию по детским фотографиям Путина.

По информации польской журналистки Кристины Курчаб-Редлих, автор книги "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина", номинантки Нобелевской премии мира, российские силовики "убрали" также и грузинского журналиста Ваху Ибрагимова, который собрал факты о детстве Путина и написал книгу.

Согласно официальной биографии русского диктатора, он родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, его отец – Владимир Спиридонович Путин (1911-1999), мать – Путина (Шеломова) Мария Ивановна (1911 – 1998).

Как сообщал OBOZREVATEL, американско-российский историк Юрий Фельштинский рассказал о настоящей матери Путина.

А польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих обнародовала фото Веры Путиной, проживающей в Грузии.

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