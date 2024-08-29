'Склонен к бегству': жена Гиркина жалуется, что его не собираются досрочно выпускать из тюрьмы

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин, который в тюрьме РФ отбывает наказание по обвинению в призывах к экстремизму, объявлен в колонии "склонным к бегству". Таким образом, он не сможет получить условно-досрочное освобождение.

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На это пожаловалась жена Гиркина Мирослава Регинская. Женщина в Telegram называет себя во множественном числе и утверждает, что Стрелков-Гиркин ведет себя в колонии вежливо.

"Игорь не нарушает правила внутреннего распорядка, ни разу не отказывался от работы, никаких событий негативного характера или нареканий со стороны администрации за время его пребывания в колонии не было. Он ни дня своей жизни не был в розыске: никогда не скрывался. Кроме того, очевидно, что человек, которого давно ждет Гаагский трибунал, к бегству склонен быть не может", – написала Регинская.

Женщина террориста заметила, что, возможно, администрация тюрьмы принимает во внимание тот факт, что Гиркин "умеет обращаться с оружием". Но она выразила надежду на "благоразумие" администрации колонии.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года Стрелкова-Гиркина была приговорена к четырем годам общего режима по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

До этого террорист, не опасавшийся критиковать Путина, неоднократно говорил, что собирается идти на войну в Украину, и "готов даже рядовым" (хотя он полковник ФСБ). Однако он так и не воспользовался возможностью выйти из российской колонии по контракту на войну.

При этом сепаратисты Гиркина утвердили на командную должность в "армию ДНР" и статья за экстремизм им не помешала.

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