Гиркина утвердили на командную должность в 'армию ДНР': статья за экстремизм не помешала

Российского военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова), который был осужден по статье об "экстремизме", утвердили на должность командира взвода в "армии ДНР". В части заявили, что они рассмотрели кандидатуру Стрелкова и просят оформить документы и направить его в распоряжение командира.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на жену Гиркина Мирославу Регинскую. Она опубликовала соответствующий "документ", который будет приложен к апелляционной жалобе в суде.

Сообщается, что отправить Стрелкова на военную службу попросила его защита. Преступник осужден по "экстремистской" статье, что означает, что по закону, который подписал диктатор Владимир Путин 23 марта, он не сможет заключить контракт на военную службу.

Однако адвокат Гиркина Александр Молохов заявил, что отправить его служить все же возможно. "Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует", – сказал он.

Молохов видит два выхода из этой ситуации: оправдательный приговор или помилование главой РФ. Апелляция по делу Гиркина пройдет 15 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале этого года Игорь Гиркин получил четыре года колонии общего режима. В четверг, 25 января, Московский городской судпризнал его виновным по статье об "экстремизме".

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