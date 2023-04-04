Скабеева ''пустила слезу'' из-за болота в окопах солдат ВСУ: ''потому что в Киеве отказываются от любых мирных инициатив''. Видео

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева сделала вид, что переживает за бойцов Вооруженных сил Украины, которым приходится воевать в сложных условиях. Из-за дождей их окопы под Бахмутом на Донетчине размокли, земля превратилась грязь.

Видео дня

Видео, снятое нашими бойцами на передовой, Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Она заявила, что это бойцы из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка.

Украинский Бахмут пропагандистка назвала Артемовском, хотя город официально переименован еще в 2016 году.

Скабеева также обвинила Украину в том, что она якобы отказывается от мирного урегулирования войны.

"Пока кто-то по колено в грязном болоте, на Банковой продолжают отказываться от любых мирных инициатив", – выдала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Скабеева рассказывала, что в Киеве больше не отключают свет, и при этом едва не расплакалась на камеру.

– На следующий день она устроила очередную истерику в своем телевизионном шоу. На этот раз Скабеева пугала россиян возможной атакой украинских дронов на Москву.

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