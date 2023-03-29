''Не получилось заставить всех страдать'': Скабеева чуть не расплакалась, рассказывая, что в Украине не отключают свет. Видео

Главная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева пробила очередное дно своим новым циничным заявлением. Она чуть не расплакалась в прямом эфире, рассказывая, что в Киеве больше не отключают свет.

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Во время своего шоу Скабеева очень приуныла из-за того, что Россия не смогла заставить "всех страдать в Украине", погрузив страну в беспросветную тьму. По ее мнению, такая ситуация должна испортить настроение россиянам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ее выступлении также слышны обвинения в адрес Кремля в том, что он в последнее время не ставит своей целью оставить Украину без света.

"К сожалению, хотя я не хочу никому портить настроение, но все прекрасно знают, что в украинской столице уже практически не бывает перебоев с электричеством, украинцы не сидят без света в последнее время, самый длинный блекаут продолжался, по информации Кличко, 10 часов. Все американские пропагандисты указывают на то, что не выходит заставить, или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать в Украине", – заявила Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская пропагандистка Скабеева заявила, что Украина хочет создать армию русофобов, для этого начала "генетические эксперименты по конструированию нации, чтобы бандеровцы не заканчивались вообще никогда".

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