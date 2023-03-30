''Не хочу пугать'': Скабеева устроила истерику из-за возможной атаки украинских дронов на Москву. Видео

Кремлевские пропагандисты устроили очередную истерику в своем телевизионном шоу. На этот раз россиян принялись пугать якобы возможной атакой украинских дронов на Москву.

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Также в РФ стало "тревожно" из-за слов министра обороны Украины Алексея Резникова о приближении контрнаступления ВСУ. Фрагмент истерии пропагандистки Ольги Скабеевой опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Рупор кремлевской пропаганды в очередной раз принялась пугать россиян, мол, Украина собирается атаковать Москву. Также не обошлось без упоминания традиционных для пропаганды РФ "нацистах".

"Данилов намекнул, что Украина готова атаковать Москву с помощью 1000 ударных дронов. Ну а "галицкий нацист", он же министр обороны Украины обещают контрнаступление ВСУ до конца весны. Не хочу пугать наших телезрителей, тем не менее не могу задать вопрос…", – тревожно заявила пропагандистка.

Так называемые "эксперты" предположили, что Украина якобы уже "атаковала" Москву беспилотниками. Свои бредовые догадки они обосновали "мощными" аргументами – обломки БПЛА были разукрашены в цвета украинского флага.

Стоит отметить, что триггером для очередной истерики пропагандистов стал пост в Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова, в котором он намекнул, что у Украины на вооружении появятся ударные БПЛА с дальностью полета более 3 тыс. км.

Напомним, Скабеева пробила очередное дно своим новым циничным заявлением. Она чуть не расплакалась в прямом эфире, рассказывая, что в Киеве больше не отключают свет. Во время своего шоу Скабеева очень приуныла из-за того, что Россия не смогла заставить "всех страдать в Украине", погрузив страну в беспросветную тьму.

Ранее российская пропагандистка Скабеева заявила, что Украина хочет создать армию русофобов, для этого начала "генетические эксперименты по конструированию нации, чтобы бандеровцы не заканчивались вообще никогда".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже начали паниковать из-за грядущего контрнаступления Вооруженных сил Украины. На российском телевидении озвучили апокалиптический для "второй армии мира" сценарий.

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