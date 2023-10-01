Симоньян пожаловалась, что украинский дрон упал возле ее семейного дома в Адлере

Кремлевская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась, что напротив ее родового дома в Адлере упал беспилотник. Сторонница российского диктатора рассказала, что там живут ее родственники с детьми, и традиционно разразилась угрозами.

Об этом Симоньян написала в своем Telegram. Пропагандистка отметила, что в этом доме выросла ее мать и она сама.

"Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все более безальтернативный", – пригрозила Симоньян.

Напомним, 1 октября в микрорайоне Адлер города Сочи (Краснодарский край) неподалеку от Черноморского побережья беспилотник совершил атаку по площадке для вертолетов. Еще одна атака БПЛА пришлась на аэродром в Брянской области, там повреждено административное здание.

Видео дня

Также в этот день в российском городе Смоленск раздались взрывы в районе авиазавода и аэродрома. Оккупанты пытались сбить БПЛА с помощью стрелкового оружия.

При этом кремлевские пропагандисты утверждают, что дрон был не один. Местные жители сняли на видео БПЛА, мощно взорвавшегося в одном из районов Смоленска.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в России пожаловались на атаку РСЗО "Ураган" на Белгородскую область. Над Белгородом и районом ПВО якобы сбило девять снарядов.

– Также 30 сентября в Брянской области РФ загорелась электроподстанция. В результате часть района осталась без света.

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