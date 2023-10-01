ГУР успешно атаковало аэродром в Брянске и стоянку вертолетов в Адлере – источники

В российском городе Сочи 1 октября беспилотник совершил атаку по площадке для вертолетов, результаты удара уточняются. Также БПЛА атаковал аэродром в Брянской области, там повреждено административное здание.

Спецоперации провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники в ведомстве.

Стоянка вертолетов страны-агрессора была поражена в микрорайоне Адлер города Сочи (Краснодарский край) недалеко от Черноморского побережья.

Видео дня

Вторая атака, по данным нашего собеседника из ГУР МО, пришлась по аэродрому в Брянской области. Повреждения в результате получило административное здание.

Напомним, что власти страны-агрессора заявили об "успешной работе ПВО" в Краснодарском крае и Смоленской области РФ. Взрывы утром 1 октября прогремели также в Белгородской области. Там включали сирены воздушной тревоги.

Как писал OBOZREVATEL:

– 30 сентября "бавовна" посетила электроподстанцию в поселке Погар Брянской области России. После этого в районе наблюдались проблемы со светом.

– Ночью 29 сентября в Курской области пожаловались на атаку дронов. В результате атаки там вспыхнул трансформатор, без света остались пять населенных пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!