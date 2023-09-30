В Брянской области РФ горит электроподстанция: часть района осталась без света. Фото и видео

В Брянской области страны-террориста России горит электроподстанция. В результате часть района осталась без света.

Вероятно, к россиянам пришел новая "бавовна". Об этом сообщают в соцсетях.

В частности, взрывы раздавались на электроподстанции в поселке Погар Брянской области.

О пострадавших пока неизвестно.

Губернатор региона Александр Богомаз прокомментировал ситуацию.

"В поселке Брянской области нарушено энергоснабжение из-за атаки ВСУ", – заявил он.

Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы РФ.

Видео дня

Напомним, ночью 29 сентября в Курской области пожаловались на атаку дронов. В результате атаки там вспыхнул трансформатор, без света остались пять населенных пунктов.

В российском минобороны заявили о том, что якобы 11 дронов были сбиты силами ПВО. Однако видео СБУ опровергает эти заявления.