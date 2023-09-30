В Белгороде пожаловались на атаку 'Ураганами': утверждают о сбитии 9 снарядов. Видео

В РФ пожаловались на атаку РСЗО "Ураган" на Белгородскую область. Над Белгородом и районом ПВО якобы сбила девять снарядов.

В обстреле традиционно обвинили "киевский режим". Как заявили в минобороны РФ, атака якобы была "пресечена" около 3:45 (по Москве и по Киеву) 30 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов", – утверждают у Шойгу.

В свою очередь губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что были "воздушные цели" якобы были сбиты "на подлете к городу". По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет, но последствия уточняются.

Видео дня

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – заявил Гладков.

Тем временем жители Белгорода в сети рассказали, что в центре города было "очень громко". По их словам, в небе "летали ракеты" и видны следы дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью также заявили о взрывах в Брянской области РФ. Там в поселке Погар вспыхнула подстанция, часть района осталась без света. Губернатор пожаловался на "атаку ВСУ" и заявил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!