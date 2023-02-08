Радость была недолгой: у вдов ликвидированных ''мобиков'' отобрали пафосно подаренные шубы

У вдов ликвидированных в Украине оккупантов, отобрали шубы, пафосно подаренные им "русским активом" Москвы. У россиянок закралось подозрение, что эти подарки просто передают другим вдовам и снимают на видео.

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Об этом рассказала одна из тех, кто еще недавно так радовался "гробовым шубам". Россиянка, по имени Валентина, сообщила в сети о своей потерянной радости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

При чем женщину не возмущает цинизм такого обмена погибшего мужчины на верхнюю одежду. По ее словам, они с семьей не могут успокоиться из-за того, что эту шубу у нее отобрали сразу после записи ролика.

"Я слева на этом видео. Мы сегодня весь день всей семьей не можем успокоиться из-за того, что эти шубы у нас забрали сразу после съемок", – написала Валентина.

По словам россиянки, некоторым женщинам больше повезло – они успели уйти до того, как у них подарки отобрали.

Сначала вдовам пообещали дать другие шубы, более качественные. Однако этого не произошло, а "благотворители" сначала вообще не отвечали на телефонные звонки, а потом сказали, что шубы ошибочно выдали, на самом деле они "назначались другим женщинам".

"У меня есть подозрение, что они те же шубы просто передают из рук в руки и снимают об этом видео", – возмущается россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, вдовы и матери ликвидированных оккупантов из "ДНР" получили шубы вместо погибших мужчин.

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