Шойгу неожиданно назвал 'СВО' войной против Украины и заговорил о ее окончании. Видео

Министр обороны РФ Сергей Шойгу внезапно назвал так называемую "специальную военную операцию" войной. Также он заговорил о мире.

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При этом, когда возможен этот самый "мир", Шойгу не сообщил. Заявление главы российского оборонного ведомства опубликовал телеканал МО РФ "Звезда".

"Любая война заканчивается миром", – заявил Шойгу, отвечая на вопрос пропагандиста о том, чем закончится "все вот это".

Когда же у него спросили, когда может наступить этот самый "мир", министр обороны РФ вопрос проигнорировал.

Также он сбивчиво прокомментировал решение ряда стран Евросоюза по поводу финансирования закупки миллиона снарядов для Украины.

"Очередной миллион... Ну что я могу сказать? Они стараются все вместе", – заявил Шойгу.

Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. После разговора с российским диктатором он заявил, что Китай выступает за возобновление переговоров Украины и РФ.

Россия же свою "заинтересованность" в переговорах "подтвердила" атакой на Украину. За сутки войска РФ убили минимум 14 мирных украинцев, десятки получили ранения. Под вражеским огнем оказались 121 населенный пункт в 11 регионах Украины. Поражены 42 объекта инфораструктуры.