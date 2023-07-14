'Шойгу, Герасимов, где мои штаны?' В сеть слили фото предводителя ЧВК 'Вагнер' в полевом лагере

В сеть слили фото основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в полевом лагере в Беларуси. На снимке "повар Путина" без штанов сидит на кровати в палатке.

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Снимок был обнародован в Twitter на странице "ЧВК Вагнер", которая не является официальным аккаунтом ЧВК. В подписи к фото отметили, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь продолжается.

"Евгений Пригожин рано утром в лагере ЧВК "Вагнер", пару дней назад", – заверили в твите.

Соответствующий снимок быстро распространился по сети и вызвал волну шуток и мемов. Хотя стоит заметить, что на нем Пригожин выглядит скорее как истощенный старик, чем куратор жестоких убийц. Это заметили и пользователи сети, подчеркнув что, что жизнь его "пошатала".

"Пригожин был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами", – с сарказмом прокомментировали фото на Twitter-странице 1¢ wise.

"Вот и наш пациент нашелся. В последнее время он немного сдал, смущенный, но просил передать всем приветствия. Он держится, но иногда утром шепчет в пустоту: "Шойгу, Герасимов, с*ки, где мои штаны??!!", но потом ему дают успокоительное и его отпускает", – пошутили в Facebook "Криминальная хроника TV".

А всерьез там заметили, что момент, когда Пригожин "зашел на территорию людей и тюрем", стал для него роковым.

"Теперь важно, чтобы пациента не окувалдили свои же. Мы уже предлагали ему добровольно прийти в Гаагу и сесть в комфортную безопасную камеру. Но пока была возможность, пациент игнорировал приглашение..." – констатировали в сообщении.

Напомним: в России распространяют информацию, что главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин, недавно устроивший мятеж, якобы перенес серьезное заболевание. Так, ходят слухи, что у него была диагностирована онкология.

Так, российские СМИ теперь заявляют, что якобы на решение Пригожина начать "бунт" могли повлиять проблемы со здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент США Джо Байден посоветовал владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину опасаться отравления. Также он обратил внимание на то, что пока никто не знает – где именно находится Пригожин и в каком состоянии;

– в Кремле умышленно небрежно отзываются о возможном местонахождении Пригожина. Пресс-секретарь Путина Песков заверил журналистов, что российские власти не интересуются и не следят за перемещениями "главного бунтаря";

– руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что после попытки вооруженного мятежа в России ФСБ получила задачу ликвидировать Евгения Пригожина. На подготовку операции по ликвидации уйдет некоторое время, в то же время остается открытым вопрос, отважатся ли сотрудники российской спецслужбы выполнить приказ.