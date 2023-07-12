В России запустили слухи о тяжелой болезни Пригожина: якобы проходил терапию и был VIP-клиентом элитной клиники

В России распространяют информацию, что главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин, который недавно устроил мятеж, якобы перенес серьезное заболевание. Так, ходят слухи, что у него была диагностирована онкология.

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В частности, об этом сообщает российский Telegram-канал "Проект", ссылаясь на двух "сотрудников" Пригожина, которые непосредственно общались с ним. Они рассказали, что лидер "вагнеровцев" перенес абдоминальный рак.

Отмечается, что Пригожин долгое время проходил серьезную терапию, а сейчас процесс образования опухоли якобы остановлен. Из-за своего заболевания руководитель ЧВК "Вагнер" ведет здоровый образ жизни и соблюдает строгую диету.

Также на то, что Пригожин очень переживает из-за состояния своего здоровья, указывает обнаруженный в его загородном доме тщательно экипированный медицинский кабинет. После начала "бунта" Пригожина в доме проводились обыски и была обнаружена комната с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратором.

Отмечается также, что Пригожин якобы лечился в элитной клинике "Согаз", которая связана с дочерью Путина Марией Воронцовой. Там он был одним из первых клиентов со статусом "супер-VIP" под вымышленным именем "Дмитрий Гейлер". В частности, во время обысков у Пригожина был обнаружен паспорт на имя этого человека, но с фотографией самого Пригожина.

Российские СМИ теперь заявляют, что якобы на решение Пригожина начать "бунт" могли повлиять проблемы со здоровьем.

Напомним, что наемники ЧВК "Вагнер" во время мятежа 23-24 июня намеревались захватить ядерное оружие, которое размещалось на базе "Воронеж-45". Они дошли до хранилища, и барьером между "вагнеровцами" и ядерным оружием стали только закрытые двери арсенала. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW заявили, что Украина уже выиграла от попытки Пригожина поднять бунт в РФ и может выиграть еще больше. Вероятно, вагнеровцы больше не смогут воевать против Украины, что может навсегда снизить способность РФ вести войну.

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