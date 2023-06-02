Шемякино? Шмекино? Шибякино! роспропагандисты до сих пор не изучили название города, который в последние дни на слуху. Видео

Российские депутаты и пропагандисты снова показали свой низкий уровень интеллекта. Оказалось, что они даже не могут запомнить название популярного в последнее время города в Белгородской области Шебекино.

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Как только не называют на пропагандистских каналах этот населенный пункт. И Шибякино, и Шемякино, и Шмекино. Соответствующие ролики появились в сети (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

К примеру, пропагандист Александр Дугин никак не может выучить название Шебекино.

В эфире "Первого канала" он заявил, что сейчас нужно делать "все для фронта и для победы". И делать это должны как "жители Шебякино", так и отдаленных от фронта городов.

Такая же ситуация произошла и в эфире программы пропагандистки Ольги Скабеевой. Сразу два эксперта исковеркали название города.

Один из них заявил, что сейчас активные атаки идут на "Шемякино" Белгородской области. Другой эксперт попытался исправить коллегу, назвав город "Шмекино".

В то же время, украинцы в сети шутят, что нужно провести референдум,а то "Московия ущемляет права шебекинцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.

В Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители вновь пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

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