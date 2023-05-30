Не смогли произнести даже название: российские пропагандисты эпически оконфузились, рассказывая о 'бавовне' в Белгородской области. Видео

Российские пропагандисты в эфире федерального ТВ опозорились из-за произношения названия населенного пункта в Белгородской области. Россиянам в очередной раз пытались рассказать об обстрелах приграничных районов, но попросту забыли название города.

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Еще одному пропагандисту пришлось исправлять название населенного пункта. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандист пожаловался на обстрелы в Белгородской области. Отдельно он попытался выделить город Шебекино, который якобы страдает от обстрелов.

Впрочем, другому пропагандисты пришлось исправлять спикера. Однако даже после исправляется тот не смог во второй раз правильно произнести название населенного пункта.

"Явно просматривается отвлекающее направление на Белгород. Там даже сейчас в Шемякино идут интенсивные обстрелы… Шемекино, да", – во второй раз неправильно произнес название города пропагандист.

Напомним, в России заявили об обстреле населенного пункта Шебекино в Белгородской области. Один из прилетов якобы зафиксирован возле ледовой арены "Айсберг".

Ранее сообщалось, что утром 27 мая в Белгороде заявили об атаке дрона на ТЭЦ, а в Псковской области произошла "бавовна" в админздании нефтепровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории страны-террориста России произошли очередные диверсии. В Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома".

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