Сделали перерыв на 'майские праздники': в аэропорту РФ четыре дня игнорировали сообщение о заминировании

В России несколько дней не реагировали на сообщения о заминировании аэропорта из-за "майских праздников". Спецслужбы аэропорта Сургута, на севере РФ, узнали о "взрывчатке" только через 4 дня после поступления соответствующего сообщения.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Отмечается, что аэропорт Сургута получил сообщение о заминировании аэродрома еще 6 мая, но сотрудники удосужились прочитать его только 10 числа.

За это время аэродром успел отправить около 100 пассажирских самолетов.

Сообщение о заложенных в зданиях аэропорта бомбах прочитали только после майских праздников, когда утром проверяли входящую почту. Из-за чего тревогу объявили только через четыре дня и все соответствующие мероприятия вместо 6 осуществили только 10 мая. Не проводили только эвакуацию пассажиров.

Никаких взрывных устройств не обнаружили, соответственно, сообщение о минировании четырехдневной давности оказалось ложным.

Однако, как отмечают российские СМИ, это уже не первый случай халатности к безопасности аэропортов РФ. Это при том, что во многих аэропортах России был введен режим максимального уровня террористической угрозы.

Ранее спецслужбы аэропорта Пензы два дня ничего не подозревали о "минировании" объекта. Они на выходных просто не проверяли почту и поэтому не увидели сообщения об угрозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили об очередной атаке якобы украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области.