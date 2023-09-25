'Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так': песня Сердючки на свадьбе в РФ вызвала истерику, на место вызвали полицию. Видео

В российском Новочеркасске Ростовской области разгорелся скандал из-за песни Верки Сердючки, включенной на свадьбе. Одну из жительниц возмутило, что на всю улицу звучало "Ще не вмерла Украина", и она вызвала полицейских.

Видео со свадьбы обнародовали местные СМИ. Отмечается, что случай произошел в субботу, 23 сентября (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

На опубликованных кадрах можно увидеть, как невеста с гостями танцуют под песню украинского исполнителя Андрея Данилко (Верки Сердючки) "Гуляночка" и подпевают на словах "Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так".

Видео дня

Одна из женщин подняла скандал, стала кричать на компанию, а затем вызвала полицию, пишут росСМИ.

Сотрудники российской полиции, прибыв на место, составили протокол.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Липецкой области РФ под "Гуляночку" Верки Сердючки "зажигали" на детской вечеринке, что возмутило россиян, однако их мнения разделились.

– В российском Красноярске за видео с украинскими песнями оштрафовали студентку. В роликах, где она танцует под украинскую музыку, суд усмотрел "дискредитацию российской армии".

– Активно преследуют за украинскую музыку в оккупированном Крыму, жители которого доносят в полицию и ФСБ РФ. Десятки дел были возбуждены именно после того, как сами крымчане обратились с заявлениями в оккупационные силовые структуры.

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