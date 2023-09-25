"Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так": песня Сердючки на свадьбе в РФ вызвала истерику, на место вызвали полицию. Видео
В российском Новочеркасске Ростовской области разгорелся скандал из-за песни Верки Сердючки, включенной на свадьбе. Одну из жительниц возмутило, что на всю улицу звучало "Ще не вмерла Украина", и она вызвала полицейских.
Видео со свадьбы обнародовали местные СМИ. Отмечается, что случай произошел в субботу, 23 сентября (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).
На опубликованных кадрах можно увидеть, как невеста с гостями танцуют под песню украинского исполнителя Андрея Данилко (Верки Сердючки) "Гуляночка" и подпевают на словах "Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так".
Одна из женщин подняла скандал, стала кричать на компанию, а затем вызвала полицию, пишут росСМИ.
Сотрудники российской полиции, прибыв на место, составили протокол.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Липецкой области РФ под "Гуляночку" Верки Сердючки "зажигали" на детской вечеринке, что возмутило россиян, однако их мнения разделились.
– В российском Красноярске за видео с украинскими песнями оштрафовали студентку. В роликах, где она танцует под украинскую музыку, суд усмотрел "дискредитацию российской армии".
– Активно преследуют за украинскую музыку в оккупированном Крыму, жители которого доносят в полицию и ФСБ РФ. Десятки дел были возбуждены именно после того, как сами крымчане обратились с заявлениями в оккупационные силовые структуры.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!