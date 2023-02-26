''Ще не вмерла Украина'': в РФ детям устроили праздник под песни Сердючки, сеть ''гудит''. Видео

В городе Грязи Липецкой области России провели детскую вечеринку, гости которой "зажигали" под песни Верки Сердючки, в частности, под хит "Гуляночка", где есть строки: "Ще не вмерла Україна". Праздник проводила местная компания "Праздник детства".

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Соответствующее опубликовал российский Telegram-канал Shot. Там отметили, что связались с менеджером фирмы по поводу инцидента. Она, со своей стороны, заверила, что не желает бессмертия Украине и будет разбираться в ситуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Журналисты отметили, что указанная вечеринка стала настоящим комбо по "запрещенке", поскольку, кроме песен Сердючки, на нем также были аниматоры в костюмах Хаги-Ваги. Еще в декабре "Роскачество" назвало такие игрушки опасными и собиралось "поднять вопрос об ужесточении требований к их обороту".

Мнения комментаторов в сети разделились по поводу скандального праздника. Одни возмущались, мол, куда смотрели организаторы. Другие выражали непонимание и заверяли, что это просто песня, они всегда слушали песни Сердючки, и это не значит, что они поддерживают Украину. Были и совсем категоричные, которые отметили, что "Андрей Данилко – гражданин Украины и этим все сказано", "после многократных и весьма недвусмысленных высказываний Данилко по отношению к России и российским гражданам после начала "СВО" было бы неуместно использовать его песни на развлекательных мероприятиях".

Напомним, что в ноябре 2022 года, когда полномасштабная война в Украине продолжалась уже 9 месяцев, под хит "Гуляночка", где есть строки: "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так", танцевали люди на набережной Ялты в оккупированном Крыму.

"Власти" аннексированного полуострова такая дискотека не пришлась по душе. Женщину, организовавшую танцы под украинские песни, оперативно нашли и заставили записать извинения перед Россией, а также российскими оккупантами, жестоко уничтожающими мирные украинские города и невинных людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год 2023 года во временно оккупированном Крыму в Керчи установили елку, где есть желтые и синие игрушки. В цветах украинского флага также были сделаны уличные украшения.

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