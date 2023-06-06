Самолеты полупустые: россияне не оценили возобновление авиасообщения между Грузией и Россией

Россияне не обрадовались возобновлению авиасообщения между Грузией и РФ и массово отказываются от путешествий самолетами авиакомпании Georgian Airways. Они жалуются на слишком высокие цены, которые выставил грузинский перевозчик.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что на сегодняшний день стоимость билетов в Грузию для россиян начинается от 60 тыс. рублей в обе стороны (примерно 27 тыс. грн).

Следовательно, самолеты из России в Тбилиси летят полупустые. Российские туристы предпочитают ехать в Грузию автомобилями – через Армению и Северную Осетию.

Россияне возмущаются, что грузинский перевозчик откровенно наживается на билетах, и отмечают, что путешествие в Турцию, Таиланд или Индию им обойдется значительно дешевле.

"Билеты стоят дороже, чем у турок! Откровенно наживаются. Действительно, экономнее полететь в Дели, цены на Грузию бешеные", – возмущаются граждане РФ.

Напомним, после того как Грузия возобновила авиасообщение с Россией, россиян в Тбилиси ждал отнюдь не теплый прием. Грузины вышли на протест под призывом "Русский воздушный корабль, следуй за кораблем!"

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 мая стало известно, что Грузия открывает прямые авиарейсы в Россию. Решение грузинского правительства вызвало протесты внутри страны, а также осуждение Украины и Евросоюза.

Уже 19 мая первый российский самолет, следовавший рейсом из Москвы в Тбилиси, приземлился в столичном аэропорту Грузии. Поэтому грузины устроили акцию протеста, первый самолет "направили" вслед за военным кораблем.

Протесты усилились после того, как грузины узнали, что внесенная в санкционные списки дочь Лаврова прилетела первым самолетом, чтобы погулять на свадьбе в Грузии.

США пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления авиарейсов в Россию, в то время как пророссийский премьер страны ответил на критику требованием к странам Запада также назначить прямые рейсы для грузин и отменить визовый режим.