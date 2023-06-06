Самолеты полупустые: россияне не оценили возобновление авиасообщения между Грузией и Россией
Россияне не обрадовались возобновлению авиасообщения между Грузией и РФ и массово отказываются от путешествий самолетами авиакомпании Georgian Airways. Они жалуются на слишком высокие цены, которые выставил грузинский перевозчик.
Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что на сегодняшний день стоимость билетов в Грузию для россиян начинается от 60 тыс. рублей в обе стороны (примерно 27 тыс. грн).
Следовательно, самолеты из России в Тбилиси летят полупустые. Российские туристы предпочитают ехать в Грузию автомобилями – через Армению и Северную Осетию.
Россияне возмущаются, что грузинский перевозчик откровенно наживается на билетах, и отмечают, что путешествие в Турцию, Таиланд или Индию им обойдется значительно дешевле.
"Билеты стоят дороже, чем у турок! Откровенно наживаются. Действительно, экономнее полететь в Дели, цены на Грузию бешеные", – возмущаются граждане РФ.
Напомним, после того как Грузия возобновила авиасообщение с Россией, россиян в Тбилиси ждал отнюдь не теплый прием. Грузины вышли на протест под призывом "Русский воздушный корабль, следуй за кораблем!"
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 мая стало известно, что Грузия открывает прямые авиарейсы в Россию. Решение грузинского правительства вызвало протесты внутри страны, а также осуждение Украины и Евросоюза.
Уже 19 мая первый российский самолет, следовавший рейсом из Москвы в Тбилиси, приземлился в столичном аэропорту Грузии. Поэтому грузины устроили акцию протеста, первый самолет "направили" вслед за военным кораблем.
Протесты усилились после того, как грузины узнали, что внесенная в санкционные списки дочь Лаврова прилетела первым самолетом, чтобы погулять на свадьбе в Грузии.
США пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления авиарейсов в Россию, в то время как пророссийский премьер страны ответил на критику требованием к странам Запада также назначить прямые рейсы для грузин и отменить визовый режим.