С февраля 2022-го Россия потеряла в боях около 90 самолетов: разведка Британии указала на большие проблемы агрессора

Страна-агрессор Россия в войне против Украины с февраля 2022 года потеряла около 90 самолетов, принадлежавших ее воздушно-космическим силам (ВКС). А у те, что остались, срок службы истекает гораздо быстрее, чем планировалось.

Н проблемы с боевой авиацией РФ указала британская разведка. Сводка от 28 сентября опубликована в соцсети X (Twitter) Министерства обороны Великобритании.

Разведчики указывают, что у всех самолетов есть предполагаемый срок эксплуатации, измеряемый в часах полета. Во время войны воздушно-космические силы РФ использовали боевую авиацию сверх нормы, а потому раньше, чем ожидал сам агрессор, исчерпывают много ресурсов своих самолетов.

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В то же время в РФ добавляется проблем и в вопросе дополнительного обслуживания таких боевых машин. Ведь из-за растущего спроса и международных санкций у нее возник дефицит запасных частей для самолетов.

В отчете британской разведки отмечается, что у российских ВКС еще есть возможность увеличивать количество вылетов, конечно, только над оккупированной частью Украины.

Но поскольку война длится значительно дольше, чем изначально планировал Кремль, износ самолетов значительно уменьшил эффективность применения тактической авиации воздушно-космических сил РФ в боях.

Ранее в британской разведке уже акцентировали на проблемах РФ с тактической авиацией, которая, несмотря на большие вложения в нее, не может добиться решающего оперативного эффекта. Отмечалось, что российские самолеты и вертолеты могли совершать более 100 вылетов в день. Однако враг вынужден был маневрировать исключительно над временно оккупированными территориями Украины, потому что на остальных рисковал быть сбит Силами обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, после результативных атак БПЛА по аэродромам на территории РФ россияне начали нехитрым способом маскировать свои самолеты стратегической и тактической авиации. Они увешивали их автомобильными шинами.

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