Следом за стратегической: россияне обвешивают самолеты тактической авиации шинами. Фото

Россияне вслед за стратегической авиацией пытаются спрятать от украинских беспилотников и свои самолеты тактической авиации. Они прибегают к уже известному методу – их оккупанты также обвешивают автомобильными шинами.

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Соответствующие кадры опубликовали российские медиа, передает "Милитарный". В частности, появилось фото российского бомбардировщика Су-34 с такой кустарной защитой от атак БПЛА.

Как пишет в своем Telegram-канале российский летчик Илья Туманов, схожие методы защиты самолетов, судя по всему, используются по всей РФ.

Стало известно, что российские аэродромы были атакованы дронами, применявшими дистанционный подрыв для поражения самолетов сверху готовыми обломками. Такая тактика позволяет БПЛА избежать препятствий в виде натянутых сеток и капониров. И поэтому в РФ могли выбрать для защиты бортов именно шины.

Вероятно, по замыслу россиян, резина шин в случае новых атак должна остановить мелкие обломки или боевую часть без детонации.

"Пока сложно говорить насколько успешно проявит себя такой метод защиты, однако стоит отметить, что, вероятно, он носит временный характер до поры, когда для самолетов будут построены соответствующие ангары. Полноценные укрытия и ангары для самолетов являются довольно редким явлением для российской авиации на сегодняшний день. Нормальным явлением для них остается хранение техники под открытым небом", – отмечает "Милитарный".

Напомним, что после нескольких громких "бавовн" на российских военных аэродромах россияне применили беспрецедентные по "надежности" меры предосторожности. Стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазе Энгельс они прикрыли автомобильными шинами.

Западные эксперты говорят, что такие меры выглядят бессмысленно, и неизвестно, будет ли это иметь какой-то эффект.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России признали повреждение трех стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме "Дягилево" во время атаки дронов в конце прошлого года. Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства 5 декабря 2022 года нанес удар по аэродрому в Рязанской области и нанес оккупантам серьезный ущерб.

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