Рычаг влияния на молодежь: в видеоигре Minecraft нашли российскую пропаганду, – NYT

Россия стремится влиять на общественное мнение через использование видеоигр в качестве платформы для пропаганды. В одном из таких случаев, в Minecraft, игроки из РФ решили воссоздать битву за Соледар, произошедшую в Донецкой области после оккупации этого района в январе 2023 года.

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Об этом пишет The New York Times. Пропаганда нацелена преимущественно на младшую аудитории.

"В Minecraft, захватывающей игре, принадлежащей компании Microsoft, российские игроки воссоздали битву за Соледар, город в Украине, который российские войска захватили в январе. Они опубликовали видео этой игры на самой популярной социальной сети своей страны VKontakte", – говорится в сообщении.

В видеоинструкции по созданию штаб-флагштока с российским флагом в Minecraft было замечено использование фразы "Слава России". Кроме того, русский флаг был запечатлен в видео над пейзажем города с подписью "Луганск".

"Мир гейминга действительно является платформой, которая может влиять на общественное мнение, привлекать аудиторию, особенно молодых людей", – отметила исследовательница из компании по кибербезопасности ActiveFence, которая идентифицировала несколько примеров российской пропаганды в Minecraft Татьяна Беккер.

Кроме того, в военной игре World of Tanks на 78-ю годовщину победы над нацистской Германией было обнаружено воссоздание танкового парада времен Советского Союза, который проходил в Москве в 1945 году.

Такие случаи, когда пользователи игровых платформ создают контент с политическими или пропагандистскими сообщениями, вызывают серьезные вопросы о том, как используется игровая среда для распространения информации и влияния на молодую аудиторию.

Roblox, Discord, Steam и другие онлайн-платформы являются популярными местами для социализации и общения среди игроков различных возрастных групп. Поэтому важно, чтобы контент, размещенный на этих платформах, не пропагандировал насилие, экстремизм, или поддерживал конфликты или войны.

Напомним, российское министерство образования утвердило "федеральные образовательные программы" начального, основного и среднего общего образования для школ. В курс истории пропагандисты ввели войну против Украины, а на уроках теперь будут обучать стрельбе из автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму начали прибегать к абсурдным вещам. Там учат детей обращаться с оружием – собирать автомат.

Как сообщал OBOZREVATEL, детей страны-агрессора воспитывают с уклоном на милитаризацию, вербуя в неопионерские лагеря "путинюгенды" и насильственным образом заставляют любить свое диктаторское государство. На концертах юные россияне вынуждены петь патриотические песни с соответствующими жестами.

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