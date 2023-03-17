Репетиция путинюгенда: в России школьников заставляли поднимать руку под песню ''Я русский'', чтобы ''толкнуть'' НАТО. Видео

В России продолжает процветать кремлевская пропаганда. Причем, на всех уровнях, начиная еще со школ. Детей страны-агрессора воспитывают с уклоном на милитаризацию, вербуя в неопионерские лагеря "путинюгенды" и насильственным образом заставляют любить свое диктаторское государство. На концертам юные россияне вынуждены петь патриотические песни с соответствующими жестами.

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К примеру, недавно школьников в РФ массово учили поднимать руку на словах "Я русский". Этот жест был придуман пропагандистами, чтобы "толкнуть" НАТО. Соответствующие кадры появились в Telegram издания DOXA (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах представлены школьники из Казани. Их местные учителя заставляли "зиговать" под патриотическую песню путиниста Шамана "Я русский". Эта композиция буквально пропитана кремлевской пропагандой. В ней говорится о том, что РФ осталась одна в своей борьбе "всему миру назло".

Учительница, которая проводила репетицию к концерту, призывала детей поднимать руку на словах "Я русский", а "ленивых" называла "не-русскими" и предлагала покинуть родину.

"Толчок должен быть в небо, в НАТО", – выдала педагог.

Наибольшее количество детей в зале – из средних классов. Примечательно, что в Екатеринбурге сложилась подобная ситуация – там домашнее задание по изучению песни Шамана получили пятиклассники.

"Я русский

Я вдыхаю этот воздух

Солнце в небе смотрит на меня

Надо мной летает вольный ветер

Он такой же, как и я

И хочется просто любить и дышать

И мне другого не нужно

Такой, какой есть, и меня не сломать

И все потому что

Я русский, я иду до конца

Я русский, моя кровь от отца

Я русский, и мне повезло

Я русский, всему миру назло

Я русский", – говорится в песне.

В целом, сейчас в российских школах усилили патриотическое воспитание – заставляют учить стихи про Донбасс, собирать автомат Калашникова и участвовать в конкурсах по надеванию противогазов. Однако есть дети, которые отказываются следовать образовательной программе. Правда, их и их родителей вскоре вызывают на различные допросы – к учителю, директору, а потом и в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Смоленске продемонстрировали свой истинный цинизм. Там организовали выставку о "нацизме в Украине в 1939-2023 годах". На экскурсии уже полным ходом возят школьников. Причем, в обязательном порядке.

А в канун Нового года детям в России выдали длинный перечень "запрещенных" артистов, музыку которых нельзя использовать на мероприятиях. "Черный список" пополнили украинские исполнители, которые с 24 февраля активно высказывали свою антивоенную позицию, а также их российские коллеги-оппозиционеры.

Также OBOZREVATEL писал, что российское министерство просвещения утвердило "федеральные образовательные программы" начального, основного и среднего общего образования для школ. В курс истории пропагандисты ввели войну против Украины, а на уроках ОБЖ теперь будут обучать стрельбе из автомата Калашникова.

Кроме того, оккупированном Россией Крыму начали прибегать к абсурдным вещам. Там учат детей обращаться с оружием – собирать автомат.

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